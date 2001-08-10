В Южно-Сахалинске проходят мероприятия в рамках Недели здоровья матери и ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинской детской городской поликлинике прошла встреча, посвященная сохранению здоровья матери и ребенка. На вопросы женщин о рождении малыша, его воспитании и развитии ответили врачи-педиатры и узкие специалисты, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Особое внимание было уделено теме вакцинопрофилактики. Как отметила главный врач поликлиники Татьяна Колба, многие заболевания можно предотвратить с помощью профилактических прививок.

Не менее важным фактором в поддержании здоровья ребенка, отметили врачи, является грудное вскармливание.

- Консультант проводит работу с участковыми педиатрами, беременными женщинами и мамами новорожденных. Материнское молоко является оптимальным питанием детей первого года жизни. Грудное вскармливание снижает риски заражения острыми респираторно-вирусными инфекциями, кишечными инфекциями, а также развития многих хронических заболеваний, - отметила Татьяна Колба.

Также в рамках Недели матери и ребенка в поликлинике представлена тематическая выставка, посвященная сохранению здоровья взрослых и детей. На ней представлены информационные материалы об основных принципах здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, последствиях употребления психоактивных веществ, в том числе для женщин, которые планируют рождение малыша.