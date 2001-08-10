Дальневосточный кинокритик сделал подборку фильмов к 8 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В самый весенний праздник принято милыми дамами получать подарки и поздравления, купаться в словах любви, чувствовать к себе внимание и обожание. Но дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин предлагает день 8 марта посвятить просмотру фильмов об интересных и сильных женщинах. Все эти картины можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС.

Если вам нравятся фильмы в стиле короля ужасов Альфреда Хичкока, то обратите внимание на напряженный психологический триллер "Двойной обман Мадлен Коллинз" (18+). Он совсем новый, снят совместно кинематографистами Бельгии, Франции и Швейцарии.

"Женщина с двумя лицами" - так можно охарактеризовать главную героиню фильма. Дома во Франции она заботливая мать, любящая жена и очень известная переводчица. Но ее муж даже не догадывается, что в многочисленных своих командировках в Швейцарию любящая жена действует уже под другим именем. Но постоянно меняя маски она незаметно сама оказывается в тёмном лабиринте собственного сознания...

Фильм "Двойной обман Мадлен Коллинз" (18+) - это бенефис французской актрисы Виржини Эфиры (известна по биографической драме Пауля Верхувена "Искушение"). Она просто наслаждается ролью, показывая все грани своего таланта.

Главная идея фильма простая: обманывать - это всегда плохо. Героиня фильма сначала воспринимала свою двойную жизнь больше как игру, но в итоге запуталась кто же она на самом деле. А выход из сложившейся ситуации возможен только через боль и страдания близких людей. Но готова ли она пойти на это?

Премьера фильма "Двойной обман Мадлен Коллинз" (18+) состоялась на престижном Венецианском кинофестивале, поэтому неудивительно, что картина - это отдушина для тех, кто любит умное кино со смыслом.

Следующий фильм про женщину, горе в семье которой заставило совершенно по другому взглянуть на жизнь и, к ее удивлению, осознать, что не всё так плохо. Это музыкальная драма канадского режиссера Тома Фицджеральда "Королева клуба" (18+).

У хормейстера Мэйбелин неожиданно умирает сын, и она вынуждена переехать в другой город. Там она продолжает дело сына и руководит клубом. Именно там героиня открывает для себя новый мир...

По сути получилась очень философская лента, заставляющая зрителя делать разные выводы. Кто-то поймет, что возраст - это совсем не помеха начать новую жизнь, а кто-то оценит, что даже самое страшное горе - не повод опускать руки.

Главную роль исполнила 75-летняя актриса Джеки Уивер, дважды номинированная на "Оскар" за роли в фильмах "Мой парень - псих" и "По волчьим законам". Она искренне сначала не понимает как ей жить дальше после смерти сына. Но потом, не менее искренне, радуется переменам не только в своей жизни, но и в жизни окружающих ее людей. И такие люди, как героиня фильма "Королева клуба" (18+) нужны, они внушают веру в лучшее...

Еще одна киноистория о необычной женщине - британская биографическая драма "Колетт" (18+). А необычна она тем, что главная героиня пишет популярные романы вместо... своего мужа! Казалось бы, всё хорошо: есть почитатели таланта мужа, регулярно выплачиваются гонорары. Но однажды Колетт (так зовут главную героиню) бросает вызов устоявшимся порядкам и хочет сама стать яркой личностью...

Более 15 лет сценарий этой драмы писателя Уоша Уэстмоленда был никому не интересен. И съемки не начались, пока режиссером не решился выступить... сам Уош Уэстмоленд.

Действие происходит в конце 19-го века, поэтому очень важно было показать атмосферу того времени. И создателям фильма это удалось! Костюмы, интерьеры, оформленные улочки - всё сделано на высшем уровне и с большой любовью к эпохе! А как гармонично в платьях с корсетом смотрится актриса Кира Найтли (номинант на "Оскар" за роли в фильмах "Игра в имитацию" и "Гордость и предубеждение").

Зритель настолько погружается в эпоху 19-го века, что даже не хочется, чтобы киноповествование заканчивалось. Этот тот случай, когда сюжет служит лишь фоном для показа реальной жизни литературной богемы.

И еще одна киноистория - российская. Главная героиня - совсем еще маленькая девочка, но и она уже сильная личность, поэтому заслужила того, чтобы попасть в праздничный кинообзор. Речь идет о мелодраме режиссера Урала Сафина "Виктория" (16+). Это история о том, как известный спортсмен неожиданно узнает, что он - отец пятилетней девочки.

Фильм, прежде всего, будет интересен поклонникам фильма... "Лёд-2". Вы спросите: какая связь? Всё просто! Роль юной Виктории исполнила Виталия Корниенко, так ярко блеснувшая именно в мелодраме "Лёд-2".

Основное действие в картине построено на контрасте. Он - брутальный спортсмен боёв без правил (роль Максима Щеголева), которому ничего в жизни не страшно. Она - маленькая девочка, требующая нежного и внимательного отношения к себе. В некоторых эпизодах на отношения главных героев нельзя смотреть без смеха, а некоторые, наоборот, слишком сентиментальные.

Фильм по сюжету в чем-то наивный, но с очень хорошей и доброй идеей: каким бы ты не был крутым, в твоей жизни всегда должно быть место любви и ласке...