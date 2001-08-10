В школах Южно-Сахалинска прошли уроки, посвященные роли педагога и наставника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Занятия «Разговоры о важном», которые прошли сегодня в южно-сахалинских школах, были посвящены роли учителя в жизни человека. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году Года педагога и наставника с целью подчеркнуть особую значимость труда представителей этой профессии, а 2 марта дал официальный старт череде мероприятий, посвященных этому направлению, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Году педагога и наставника посвящено видеообращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова, которое сегодня было представлено ученикам во время занятия «Разговоры о важном».

Для учащихся старших классов СОШ № 3 им. героя России Сергея Ромашина классный час провели представители педагогической династии – учителя математики Светлана и Павел Соловьевы.

В ходе урока ребятам рассказали о жизненном и профессиональном пути известных отечественных педагогов – Константина Дмитриевича Ушинского, Антона Семеновича Макаренко. Отдельные блоки были посвящены наставникам в спорте и сфере культуры. Также педагоги поделились со школьниками историями своего пути в профессию. Учитель математики Павел Соловьев подчеркнул, что для него главным наставником в жизни и работе является его мама – Светлана Николаевна, профессиональный стаж которой насчитывает более 35 лет.

– Наставник — это своего рода маяк, который указывает путь. Миссия учителя направить ребенка, – отметил учитель. – И главная цель сегодняшнего общения — донести детям, что педагог — это призвание и очень большой труд.

Мнением о роли педагога и наставника поделился учащийся 10 класса Илья Забалуев. Старшеклассник обучается в профильном педагогическом классе, где он и его одноклассники имеют возможность пройти раннюю профориентацию и познакомиться с педагогическими специальностями.

– Учителя в первую очередь дают нам знания, но не менее важна их роль в воспитательном процессе. Мы не всегда можем самостоятельно справиться с трудностями. Много педагогов и преподавателей, которым я очень благодарен. Это и школьные учителя, и мой тренер по плаванию Владимир Винокуренков. Я занимаюсь с ним уже 7 лет. Были моменты, когда хотел бросить занятия, но он сумел убедить меня в том, что нельзя отступать. Уверен, у каждого ребенка есть такие наставники, которые сыграли важную роль в его жизни, – рассказал Илья.

Развитие системы образования, создание условий для профессиональной реализации педагогов является важным направлением работы администрации Южно-Сахалинска. Уже много лет в учреждениях образования существует институт наставничества – педагоги делятся опытом и профессиональными наработками с начинающими специалистами. С этого года в школах работают педагогические классы — ребята, которым интересна профессия педагога, имеют возможность пройти начальную профориентацию.