Тихоокеанское
информационное агентство
7 Марта 2023
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16:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Следком проводит проверку по факту обнаружения мертвого южносахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится проверка по факту смерти 53-летнего местного жителя, тело которого обнаружено по ул. Лермонтова, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено, назначено судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства смерти сахалинца.

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