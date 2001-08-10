Следком проводит проверку по факту обнаружения мертвого южносахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится проверка по факту смерти 53-летнего местного жителя, тело которого обнаружено по ул. Лермонтова, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено, назначено судебно-медицинское исследование. Проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства смерти сахалинца.