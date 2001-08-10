Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2023
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7 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно
16:00, | Новости общества Сахалина и Курил

7 марта в окрестностях Южно-Сахалинска по прежнему остается опасность схода лавин

7 марта в окрестностях Южно-Сахалинска по прежнему остается опасность схода лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", лавинная опасность 7 марта сохранится в окрестностях городского округа. Необходимо соблюдать правила безопасности и быть острожными, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Памятка с правилами поведения в лавиноопасных зонах размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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