Строительство очистных сооружений продолжается в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске продолжаются работы по возведению современного комплекса очистных сооружений. Их строительство ведется при поддержке регионального правительства в рамках программы "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства". После введения в эксплуатацию инженерное сооружение обеспечит эффективную очистку сточных вод, и в десятки раз снизит уровень загрязнения водных объектов. Это позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в районе.

Реализация масштабного проекта ведется с 2019 года сахалинской строительно-монтажной компанией "Энергосила". Очистные сооружения представляют собой комплекс по перекачке и очистке хозяйственно-бытовых сточных вод от потребителей Поронайска до нормативов на сброс воды в водные объекты рыбохозяйственного назначения. Очищенная и обеззараженная вода будет сбрасываться в реку Междуречная.

На территории свыше одного гектара разместились станция полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, соединенная надземной галереей с административно-бытовым комплексом, дренажная насосная станция, площадка складирования обработанных осадков, станция очистки ливневых сточных вод, два пожарных резервуара, дизельная электростанция. Проектом предусмотрено строительство централизованной системы отвода сточных вод, а также девяти канализационных насосных станций, расположенных на территории города. Мощность сооружений составит 4 200 кубических метров в сутки.

В результате строительства очистных сооружений жители Поронайска будут получать коммунальную услугу водоотведения и канализования нового качества. Все сточные воды от потребителей будут проходить глубокую биологическую очистку. Очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод на сегодняшний день являются самыми эффективными. В отличие от очистных сооружений с механической очисткой, очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод производят очистку до 98% и не накапливают осадок.

В настоящее время строители готовят здание станции к монтажу оборудования - производят монтаж ограждающих конструкций на станции, выполняют устройство стен и кровли, также возводят административное здание. После завершения строительно-монтажных работ, подрядчик приступит к монтажу технологического оборудования - его закупили в полном объеме. Параллельно с работами на станции, в микрорайонах города ведется прокладка магистральных сетей водоотведения. Кроме этого, специалистам предстоит построить новые модульные канализационные насосные станции. В августе 2023 года планируется начать пуско-наладочные работы, которые продлятся несколько месяцев. Эксплуатация в полном объеме начнется к концу текущего года.