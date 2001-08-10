Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площадке, которая станет новым многофункциональным залом Чехов-центра, развернули работу по демонтажу старых элементов. До конца года здесь планируется улучшить акустические характеристики, а также установить световое, звуковое и проекционное оборудование. Кроме того, современное творческое пространство получит сцену-трансформер, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Ход работ на объекте проконтролировали губернатор Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин в ходе традиционного субботнего объезда.

- Чехов-центр - это гордость островного региона. Спектакли наших постановщиков пользуются огромной популярностью у жителей всех возрастов. Уверен, новый зал поможет еще больше раскрыть творческий потенциал сахалинских актеров и режиссеров. А дополнительные места для зрителей позволят сделать высокое искусство более доступным, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Новый многофункциональный зал Чехов-центра сможет вмещать до 200 человек. Это почти в пять раз больше действующей площадки, на которой сегодня островной зритель знакомится с малыми театральными формами.

Театральное пространство получит темные стены и ровный пол. Помещение в формате "черного ящика" откроет для постановщиков новые возможности - сцену и декорации можно будет перемещать в зависимости от творческих задач. Так, на новой площадке будут проходить спектакли, концерты, квартирники, перформансы, творческие лаборатории и выставки.

- Ежегодно мы планируем показывать здесь 150-170 спектаклей. На новую сцену перенесем любимые сахалинскими зрителями хиты малой формы. В их числе - "Тестостерон", "Экстремалы", "Старший сын", "Записки сумасшедшего". А летом совместно с образовательными учреждениями планируем проводить мастер-классы, на которых юные островитяне смогут знакомиться с популярными творческими профессиями, - рассказала директор Сахалинского Международного театрального центра им. А.П. Чехова Татьяна Корнеева.

Губернатор Валерий Лимаренко предложил уделить особое внимание территории возле бывшего "Комсомольца". Здесь можно проводить различные мероприятия, организовать работу кафе. Мэр Сергей Надсадин предложение поддержал.

- Считаю важным задействовать в культурной жизни территорию вблизи театра. Здесь находится сквер, который можно использовать для уличных постановок, концертов и перформансов. Это позволит сделать новую площадку мощной точкой притяжения для горожан и гостей островной столицы, - отметил мэр областного центра Сергей Надсадин.

Отметим, спектакли островного театра играют на нескольких площадках, расположенных в Чехов-центре. В их числе - Большая сцена, Черный зал, фойе 2-го этажа театра. Также постановки малой формы показывают, выстраивая зрительный зал на самой сцене.