Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2023
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7 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно
14:49, | Новости общества Сахалина и Курил

7 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно

7 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 марта, по информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра и значительных приливо-отливных колебаний уровня моря, сохраняется угроза взлома и отрыва припая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выходить на лед крайне опасно. Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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