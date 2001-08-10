Спецтехнику в Южно-Сахалинске начали готовить к летнему сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Процесс перехода специализированной техники на летнее содержание идет в плановом режиме и завершится к середине апреля. Специалистам МКП "Завод строительных материалов им. М. А. Федотова" предстоит "переобуть" более 40 единиц техники, которые будут задействованы на уборке улиц и дорог Южно-Сахалинска в весенне-летнем периоде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В переоборудовании техники задействованы более 50 сотрудников муниципального предприятия: водители и работники ремонтного цеха. Специалисты отмечают, что все нужные запчасти в наличии. Завершить подготовку спецтехники планируют к середине апреля.
- На сегодняшний день две из 15-ти задействованных в весенне-летнем сезоне коммунально-дорожных машин предприятия уже переоборудованы и готовы к уборке города. Также в настоящее время на расконсервации находятся два из шести прицепных пылесосов. В ближайшие дни начнутся работы по подготовке девяти подметально-уборочных машин разных моделей: на них предстоит заменить масло и поставить щеточно-подметальное оборудование, - рассказал главный механик завода им. Федотова Алесь Моисеенко.
Также на предприятии имеются 12 тротуарных пылесосов, два из них на сегодняшний день уже полностью готовы к работе, подготовка остальных продолжается - специалисты меняют масла, фильтры и устанавливают новые аккумуляторы.
Сегодня на МКП "Завод строительных материалов им. М. А. Федотова" трудятся более 700 человек - водители, рабочие, инженерно-технический состав, слесари, механики. В распоряжении предприятия 260 единиц специализированной техники, которая занята в обслуживании внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети. Предприятие работает в круглосуточном режиме.
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