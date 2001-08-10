Многодетная семья из Южно-Сахалинска получила арендное жилье от муниципалитета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинка, воспитывающая троих детей, обратилась к мэру областного центра Сергею Надсадину через социальные сети и рассказала о своей беде: семья должна съехать из квартиры, где проживала ранее. Оплата другого жилья оказалась для матери, которая является единственным кормильцем в семье, не по силам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Учитывая, что горожанка трудится в бюджетной сфере, в одном из детских садов, в семье есть несовершеннолетние дети, а южносахалинка стояла в очереди на получение арендного жилья, мэр Сергей Надсадин поручил профильному ведомству изучить ситуацию заявительницы и оказать помощь.
В итоге семье предоставили арендное жилье, оплата за которое значительно ниже оплаты съемной квартиры. Принятые меры снизили финансовую нагрузку на семью, попавшую в трудную жизненную ситуацию.
- На мое обращение в социальных сетях сразу пришел ответ. Была организована встреча с вице-мэром Еленой Федоровой. Я рассказала, где работаю, о детях, о свалившихся на меня проблемах. Мне помогли. Мы уже въехали в новую квартиру. Очень комфортную и просторную. Дети счастливы, - рассказала Ольга Бессмертная.
Напомним, южносахалинцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить адресную помощь от муниципалитета в рамках проекта "Борьба с бедностью", инициированного губернатором Сахалинской области. Это оказание содействия в трудоустройстве, получении новой специальности, решении социально-бытовых и медицинских вопросов и др.
В настоящий момент в рамках проекта городская администрация сопровождает 357 семей. Исполнения мероприятий на территории городского округа курирует мэр Сергей Надсадин.
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