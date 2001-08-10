Тихоокеанское
информационное агентство
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14:01, | Новости общества Сахалина и Курил

К централизованному электроснабжению подключили новый ДК в Новотроицком

К централизованному электроснабжению подключили новый ДК в Новотроицком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Распределительных сетей выполнили работы по технологическому присоединению к централизованному электроснабжению нового Дома культуры в селе Новотроицкое Анивского района, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Для подключения социально-значимого объекта к централизованному электроснабжению энергетики построили трансформаторную подстанцию и двухцепную кабельную ЛЭП напряжением 10 кВ. Предусмотрено, что Дом культуры будет относиться ко второй категории надёжности электроснабжения, то есть получит питание от двух источников электроснабжения.

Основным центром питания нового социального объекта станет подстанция "Троицкая" напряжением 35 кВ.

В современном здании клуба планируется разместить кружки, секции, зрительский зал и библиотеку.

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