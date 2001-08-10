Школьники приняли участие в проектировании нового кампуса СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На очередную рабочую сессию для выработки предложений по будущему кампусу мирового уровня собрались в стенах Сахалинского государственного университета школьники Южно-Сахалинска. В «мозговом штурме» приняли участие более 40 ребят из образовательных организаций островной столицы: Гимназии №1 им. А.С. Пушкина, Гимназии №2, Лицея №1 и Лицея №2, школы № 8 и школы №16, рассказали ТИА "Острова" в СахГУ.

- Когда мы два года назад начали задумываться о новом кампусе, желаний и планов было много, – вспоминает и. о. ректора Сахалинского государственного университета Мария Ганченкова. – Глядя на старые корпуса, мы понимали, что они были хороши для своего времени, но чтобы сейчас двигаться вперёд, нужна другая основа. Сейчас мы уже от мечты пришли к реальности. То, что мы вам сегодня будем показывать - это уже процентов на 50 реальность. Финансовые средства тоже уже есть, все основные решения приняты. Закончить строительство планируется в 2026 году.

Проектируя кампус СахГУ, получивший название «СахалинTECH», необходимо закладывать потенциал именно для направлений, которые будут здесь развиваться. На Сахалине сегодня реализуется целый ряд серьёзных научных и прикладных задач, которых нет даже в столичных городах России. Помимо этого, на базе кампуса можно, например, вести предпринимательскую деятельность или организовать музыкальные группы, для чего предусмотрен большой концертный зал.

И. о. ректора предложила школьникам подумать и обсудить, какие зоны ещё необходимо предусмотреть, о чём проектировщики пока не подумали. Представления о комфорте у всех разные: кому-то удобно заниматься за столом, кому-то с ноутбуком на коленях в кресле. Поэтому необходимо помечтать о том, что ребята находятся не просто в учебном заведении, а в месте, где им должно быть комфортно.

- Проект строительства кампуса мирового уровня «СахалинTECH» – уникальный, – подчёркивает заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области Сергей Коцуконь. – Для нас это возможность не просто создать место, где будут хорошие лаборатории, красивые современные здания, а создать центр притяжения, центр развития не только Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока в целом. Те дети, которые сегодня конструируют и мечтают о кампусе, в будущем станут студентами и внесут свой вклад в научно-техническое развитие региона.

«СахалинTECH» должен стать универсальной площадкой, научно-технологическим центром, где будет сконцентрировано максимальное количество передовых технологий и современной техники. Замминистра выразил уверенность, что амбициозные задачи, которые сейчас реализуются в рамках развития региона, способны привлечь сюда на работу кадры мирового уровня. При этом взгляд студентов, аспирантов и школьников на будущее очень важен, потому что именно на него должны опираться нынешние разработчики и проектировщики.

И ребята не обманули ожиданий организаторов, подойдя к процессу как с безудержной фантазией, так и с пониманием реалий.

- В первую очередь должна быть комфортная обстановка для большинства студентов, чтобы они не были напряжены, было время и место чтобы развлечься, – размышляет Анатолий Колосов (Лицей № 2 г. Южно-Сахалинска, 10 класс). – И при этом все равно должна сохраняться рабочая обстановка, чтобы держать себя в тонусе. Можно построить небольшой спортивный зал, киноконцертный зал под открытым небом для развития творческих способностей студентов. В принципе, вариантов очень много, и то, что нам дали возможность высказаться, это очень интересно, это хороший подход. Не каждый раз идут навстречу тем, для кого создаётся такой вот комплекс.

- Мы с ребятами внесли в свой проект много зелёных территорий, зелёных уголков, удобных диванов, шкафчики для вещей – такие камеры хранения, чтобы не ходить с ними везде по кампусу, – рассказала Анастасия Ли (Гимназия № 1 г. Южно-Сахалинска, 10 класс). – Также всякие развлекательные помещения, например, с телевизором и игровой приставкой, настольными играми. Для меня главное, чтобы было много пространства, чтобы помещение не выглядело скучным, чтобы это было приятно глазу.

В другой рабочей группе школьники разделили свой проект на несколько секторов: уличная территория, коворкинг, зоны для коммерции и для отдыха. Так, на улице предложили круговые скамейки у деревьев, искусственный водоём с водопадом для релаксации.

Подогреваемые зимой дорожки трудно осуществимы, но «выглядят прикольно». Также молодые проектировщики предусмотрели ветрогенераторы и солнечные панели для экономии электричества, в том числе на крышах зданий. Даже тренажёры в спортивном зале предлагается использовались в качестве дополнительных источников энергии.

В зоне коворкинга можно сделать стены-соты для удобного хранения инвентаря, книг, учебников, установить шкафы и пуфики, а также интерактивные стены и интерактивные столы для отображения информации и трансляции лекций.

Наряду с красивым оформлением пространства, ребята подумали и о многих практически важных вещах: магазине канцтоваров, аптеке и медпункте, небольшом супермаркете, полиграфическом уголке для сканирования и печати.

– Эта сессия уже не первая, но и не последняя, – пообещала и. о. ректора Мария Ганченкова. – Мы ещё будем встречаться и обсуждать ваши идеи, решать, что можно сделать, что не нельзя, вносить предложения со своей стороны. Только в таком сотрудничестве у нас и получится создать по-настоящему удобный и современный кампус.

Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Напомним, что ранее были проведены два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году – 8 проектов, в 2022 году – 9 проектов). Сеть современных кампусов предоставит более 61 тысячи мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, и молодых преподавателей и ученых.