Сахалин вошел в десятку популярных направлений для отдыха на 8 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com проанализировала спрос на отели в России в выходной по случаю Международного женского дня. Каждое десятое бронирование приходится на горнолыжные курорты или на Сочи. В ТОП направлений вошла и столица Сахалина.

Несмотря на то, что в этом году единственный выходной в честь 8 марта выпадает на середину недели, россияне бронируют отели в среднем на три дня. При этом каждое десятое бронирование приходится на различные горнолыжные курорты, среди которых наиболее популярны Красная Поляна, Южно-Сахалинск, обогнавший известный курорт Шерегеш, который замкнул тройку.

По данным МТС Travel, самым популярным направлением для отдыха стал Сочи, на который приходится порядка 10% бронирований. В ТОП направлений, помимо Южно-Сахалинска, также вошли Москва, Санкт Петербург, Калининград, Казань, Иркутск и Кисловодск. Средний чек бронирования номера на 8 марта сейчас составляет около 6 000 рублей. Найти отель на эту дату за относительно небольшую стоимость можно в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде - на текущий момент средний чек бронирования в сутки в этих городах составляет 3 900 и 3 200 рублей, соответственно.

Справка

МТС Travel - дочерняя компания и часть цифровой экосистемы МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. Для развития отельного направления в июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию "Броневик" (бренд Bronevik.com).

Bronevik.com - подразделение МТС Travel, сервис бронирования отелей с более 50 000 объектов размещения в 4 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.