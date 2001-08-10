Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2023
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11:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 6 марта, свежую навагу и камбалу жители и гости областной столицы могут побрести на нескольких торговых площадках города.

Так, продажа рыбы будет осуществляться по адресам:

- южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ "Янтарь"): навага от 50 до 80 руб/кг, камбала от 50 до 100 руб/кг;

- северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17Г: навага от 50 до 80 руб/кг;

- севернее строения №13 по ул. Сахалинской у супермаркета "Столичный": навага от 50 до 80 руб/кг;

- северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и ул. Лермонтова: навага от 50 до 80 руб/кг.

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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