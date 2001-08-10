Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2023
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11:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Березняков приглашают на встречу по вопросам здравоохранения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 6 марта, в 18.00 министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов проведет встречу с жителями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в ДК "Родник" села Березняки по адресу: ул. Крайняя, 8А.

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