Южно-сахалинских предпринимателей и самозанятых приглашают на семинар о мерах поддержки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие на тему: "Меры муниципальной и государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан" пройдет 9 марта с 10.00 до 13.00 в зале заседаний администрации Южно-Сахалинска (Ленина, 173, 4 этаж), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участие бесплатное. Спикерами выступят представители городской администрации, Сахалинского фонда развития предпринимательства, агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, Южно-Сахалинского центра занятости населения.
В программе семинара рассмотрят вопросы:
1. Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан;
2. Механизмы муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска и самозанятых граждан;
3. Презентация свободных объектов муниципальной собственности для оказания имущественной поддержки бизнесу и самозанятым гражданам.
Заявки на участие принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Справки по телефону: 300-594 (доб.1-5).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:37 27 Февраля Квитанции за капремонт в Сахалинской области начали приходить по новому графику
18:06 27 Февраля Сахалинские школьники изучают основы начальной военной подготовки
09:20 28 Февраля Сахалинские волейболистки стали победительницами первенства ДФО
12:24 27 Февраля Сахалинская область привлекла 261 миллиард рублей инвестиций
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?