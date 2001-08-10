Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2023
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11:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-сахалинских предпринимателей и самозанятых приглашают на семинар о мерах поддержки

Южно-сахалинских предпринимателей и самозанятых приглашают на семинар о мерах поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие на тему: "Меры муниципальной и государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан" пройдет 9 марта с 10.00 до 13.00 в зале заседаний администрации Южно-Сахалинска (Ленина, 173, 4 этаж), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участие бесплатное. Спикерами выступят представители городской администрации, Сахалинского фонда развития предпринимательства, агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, Южно-Сахалинского центра занятости населения.

В программе семинара рассмотрят вопросы:

1. Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан;

2. Механизмы муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска и самозанятых граждан;

3. Презентация свободных объектов муниципальной собственности для оказания имущественной поддержки бизнесу и самозанятым гражданам.

Заявки на участие принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Справки по телефону: 300-594 (доб.1-5).

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