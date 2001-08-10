В Южно-Сахалинске продолжают расчищать улично-дорожную сеть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 6 марта в расчистке улиц города от снега и наледи были задействованы 86 единиц техники и 40 рабочих. В течение суток на снежные полигоны вывезено 2110 кубометров снега.

Днем на расчистку УДС привлечены 116 единиц техники и 125 рабочих. Основной акцент дорожными службами сегодня будет сделан на расчистке проезжей части, тротуаров и прилотковой части дорог от грязи, от песка и каменной крошки, которые использовались для проведения противогололедных мероприятий. Также специалисты сделают упор на вывоз снега с частного сектора во избежание подтопления, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в случае неудовлетворительного состояния проезжей части или тротуаров горожане могут оставить обращение в диспетчерскую департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-475.

До 7 марта для движения закрыт внутриквартальный проезд от дома №64Б по пр. Мира до ТЦ "Коралл" (пр. Мира, 66). Здесь ведутся работы по прокладке сетей теплоснабжения.

Напомним, 6 и 7 марта движение транспорта частично ограничено в переулке Заречном. Здесь проводятся работы по укладке газопровода. Полного перекрытия дороги не планируется: трубы будут укладываться по краю дороги. Проезд и подходы к домам перекрываться не будут. Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в указанных районах.

Рано утром 6 марта на сетях ФРС произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийно-восстановительные работы ориентировочно до 12.00 продолжаются на кабельных линиях по следующим адресам:

- ул. Горького, 66, 68, 72, 72-а к1, 72-а к2, 76, 76-а, 78, 78-а, 78-б, 78-в, 80, 80-а, 80-б, 80-в, 82, 82-а, 82-б, 82-в;

- ул. Есенина, 12, 12-а, 4 к.1, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4, 4 к.5;

- ул. Комсомольская, 263, 263 к3, 263-а, 265, 269, 269-а, 269-б, 271, 273-а, 281;

- ул. Пуркаева, 27, 29, 29-б, 31-а, 31-б, 31-в, 33, 33/1, 35, 37.

В связи с повреждением на кабельной линии не работают светофоры на перекрёстках улиц Горького-Пуркаева и Комсомольская-Пуркаева. Решается вопрос о подключении в ближайшее время объектов к резервному источнику питания.

Специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации города сегодня проверяют качество расчистки дворов в южной части города, в частности по ул. Ленина, Емельянова, пр. Мира, а также продолжат отрабатывать заявки горожан по конкретным адресам. В пятницу, 3 марта, трем управляющим компаниям были выданы предостережения.

Сообщать о фактах неудовлетворительной расчистки придомовых территорий горожане могут на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) и в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.

На городские маршруты сегодня вышли 165 автобусов. Отслеживать движение пассажирского транспорта можно на сайте. При нарушении автобусом графика движения необходимо обращаться по телефону единого оператора по телефону 55-65-15.

Актуальная информация о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске, ДТП, неработающих светофорах оперативно размещается в телеграм-канале центра управления городской мобильностью.