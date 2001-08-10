Валерий Лимаренко встретился с пациентами областного онкодиспансера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прием прошел в региональном лечебном учреждении. Пациенты затронули, в частности, вопрос о недостатках при взаимодействии различных специалистов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Президент России Владимир Путин во время недавней рабочей встречи с главой Сахалина и Курил обратил внимание на высокий уровень онкологических заболеваний на островах. Он рекомендовал региону включиться в соответствующие федеральные программы. Между тем, в Сахалинской области при губернаторе создана рабочая группа, которая занимается вопросами оказания помощи онкобольным. Ее главная цель - выявить и устранить проблемы, с которыми сталкиваются жители региона при постановке диагноза, во время лечения, реабилитации, паллиативной помощи. Выявление частных случаев, с которыми сталкиваются пациенты, позволяет не только помочь им, но и принять необходимые системные решения.
Придя на прием к губернатору, мать юного жителя Корсакова пожаловалась на бюрократию. Ее сыну в столице сделали операцию по удалению опухоли. Теперь ребенку необходимо регулярно проходить магнитно-резонансную томографию, другие исследования и официально отправлять полученные результаты в Москву. Но процедура оказалась запутанной. Чтобы добиться результата, женщине пришлось обойти нескольких врачей в разных учреждениях.
- Разберитесь, почему женщина с ребенком, который перенес очень серьезную операцию, осталась без поддержки, и накажите виновных. Кроме того, важно выяснить, где в системе работы с онкобольными произошел сбой, и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись. Из каждой подобной ситуации необходимо делать выводы, - потребовал от руководства регионального минздрава Валерий Лимаренко.
Еще одна мать рассказала, что ее сыну слишком долго оформляют инвалидность. А без этого документа молодой человек не может начать процесс реабилитации. Губернатор поручил министерству здравоохранения в ускоренном порядке разработать программу восстановления. Это позволит молодому человеку приступить к реабилитации сразу после завершения формальностей.
- На встрече пациенты рассказали о недостатках во взаимодействии различных специалистов. Эта информация очень важна, она даст возможность найти пути решения проблем в интересах пациентов, - отметила общественница Мария Ульянова, участница и инициатор создания рабочей группы по вопросам оказания помощи онкобольным.
Между тем, в арсенале сахалинских онкологов появляются современные средства диагностики.
- В рамках национального проекта "Здравоохранение" мы получили новый аппарат для проведения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и компьютерной томографии (ОФЭКТ КТ) "Siemens". Главное - это оборудование способно выявлять онкопатологию на ранних стадиях, когда анатомические и морфологические изменения не видны и не могут быть выявлены с помощью классической лучевой диагностики. Внедрение такого аппарата дает новые возможности диагностики, - рассказал Сергей Старцев, главный врач Сахалинского онкологического диспансера, главный онколог Дальневосточного федерального округа.
- Принцип действия следующий - пациенту в безопасной дозе вводится радиоактивное вещество, которое имеет свойство накапливаться, в частности, в тканях с патологическими изменениями. Через некоторое время с помощью аппарата проводится сканирование. Причем исследованию подвергается все тело, а не отдельный орган или часть тела. Аппарат определяет места скопления радиоактивного вещества, и таким образом выявляет патологию, - поделилась подробностями Ирина Захарова, заведующая отделением радиотерапии.
Проведение исследований на новом аппарате начнется примерно через два месяца.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:37 27 Февраля Квитанции за капремонт в Сахалинской области начали приходить по новому графику
18:06 27 Февраля Сахалинские школьники изучают основы начальной военной подготовки
09:20 28 Февраля Сахалинские волейболистки стали победительницами первенства ДФО
12:24 27 Февраля Сахалинская область привлекла 261 миллиард рублей инвестиций
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?