Валерий Лимаренко встретился с пациентами областного онкодиспансера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием прошел в региональном лечебном учреждении. Пациенты затронули, в частности, вопрос о недостатках при взаимодействии различных специалистов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Президент России Владимир Путин во время недавней рабочей встречи с главой Сахалина и Курил обратил внимание на высокий уровень онкологических заболеваний на островах. Он рекомендовал региону включиться в соответствующие федеральные программы. Между тем, в Сахалинской области при губернаторе создана рабочая группа, которая занимается вопросами оказания помощи онкобольным. Ее главная цель - выявить и устранить проблемы, с которыми сталкиваются жители региона при постановке диагноза, во время лечения, реабилитации, паллиативной помощи. Выявление частных случаев, с которыми сталкиваются пациенты, позволяет не только помочь им, но и принять необходимые системные решения.

Придя на прием к губернатору, мать юного жителя Корсакова пожаловалась на бюрократию. Ее сыну в столице сделали операцию по удалению опухоли. Теперь ребенку необходимо регулярно проходить магнитно-резонансную томографию, другие исследования и официально отправлять полученные результаты в Москву. Но процедура оказалась запутанной. Чтобы добиться результата, женщине пришлось обойти нескольких врачей в разных учреждениях.

- Разберитесь, почему женщина с ребенком, который перенес очень серьезную операцию, осталась без поддержки, и накажите виновных. Кроме того, важно выяснить, где в системе работы с онкобольными произошел сбой, и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись. Из каждой подобной ситуации необходимо делать выводы, - потребовал от руководства регионального минздрава Валерий Лимаренко.

Еще одна мать рассказала, что ее сыну слишком долго оформляют инвалидность. А без этого документа молодой человек не может начать процесс реабилитации. Губернатор поручил министерству здравоохранения в ускоренном порядке разработать программу восстановления. Это позволит молодому человеку приступить к реабилитации сразу после завершения формальностей.

- На встрече пациенты рассказали о недостатках во взаимодействии различных специалистов. Эта информация очень важна, она даст возможность найти пути решения проблем в интересах пациентов, - отметила общественница Мария Ульянова, участница и инициатор создания рабочей группы по вопросам оказания помощи онкобольным.

Между тем, в арсенале сахалинских онкологов появляются современные средства диагностики.

- В рамках национального проекта "Здравоохранение" мы получили новый аппарат для проведения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и компьютерной томографии (ОФЭКТ КТ) "Siemens". Главное - это оборудование способно выявлять онкопатологию на ранних стадиях, когда анатомические и морфологические изменения не видны и не могут быть выявлены с помощью классической лучевой диагностики. Внедрение такого аппарата дает новые возможности диагностики, - рассказал Сергей Старцев, главный врач Сахалинского онкологического диспансера, главный онколог Дальневосточного федерального округа.

- Принцип действия следующий - пациенту в безопасной дозе вводится радиоактивное вещество, которое имеет свойство накапливаться, в частности, в тканях с патологическими изменениями. Через некоторое время с помощью аппарата проводится сканирование. Причем исследованию подвергается все тело, а не отдельный орган или часть тела. Аппарат определяет места скопления радиоактивного вещества, и таким образом выявляет патологию, - поделилась подробностями Ирина Захарова, заведующая отделением радиотерапии.

Проведение исследований на новом аппарате начнется примерно через два месяца.