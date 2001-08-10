ВТБ упрощает работу с электронной подписью для предпринимателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компании среднего и малого бизнеса могут получить в ВТБ квалифицированный сертификат, выданный от лица удостоверяющего центра ФНС России (КЭП), на USB-токене с поддержкой технологии NFC. Это позволит им подписывать документы как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Банк выдает КЭП на новом токене бесплатно в 300 офисах во всех регионах России.

Функции токена доступны через два интерфейса - традиционный USB и бесконтактный (NFC). С помощью последнего можно подписывать документы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. На компьютере токен надо подключить к USB-порту, а для работы на мобильном устройстве - просто поднести к NFC-считывателю.

ВТБ выдает КЭП для бизнеса в качестве доверенного лица удостоверяющего центра ФНС России. Юридические лица и ИП могут подать заявку на выпуск электронной подписи на сайте или в офисе банка. Процесс выдачи КЭП в отделении занимает не более 20 минут. При первичном получении КЭП в ВТБ при наличии или открытии расчетного счета для бизнеса в банке услуга и само устройство предоставляются бесплатно. При получении КЭП также можно предоставить для ее записи свой USB-токен. Срок действия сертификата составляет 15 месяцев.

- Получение электронной подписи - одна из самых востребованных услуг для бизнеса, ведь с ее помощью можно решать многие операционные задачи: от ведения электронного документооборота и отправки отчетности в ФНС до работы с сервисами госорганов и участия в торгах. Благодаря новой модели USB-токена с поддержкой NFC владельцы электронной подписи смогут подписывать документы прямо с мобильного телефона или планшета, что существенно повысит скорость и удобство их работы, - отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Подробная информация о сервисе – на сайте банка.