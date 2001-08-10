Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2023
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08:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Народное голосование за "Лучший зимний двор России" стартовало на Сахалине

Народное голосование за

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"На Сахалине и Курильских островах живут активные и творческие люди. Поддержать их могут не только земляки, но и жители других регионов России. Поэтому можно делиться ссылкой на голосование с друзьями и родственниками, проживающими и за пределами Сахалинской области", - подчеркнула координатор партийного проекта "Жители МКД", министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Проходит конкурс "Лучший зимний двор России" на острове впервые. Главная цель - поиск и популяризация лучших практик благоустройства городской среды среди граждан и юридических лиц. Сахалинские дворы уже не раз проявили себя в рамках этого соревнования. С сегодняшнего дня по 15 марта продлится голосование, которое определит победителей.

Организаторами всероссийского конкурса являются партия "Единая Россия", министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, публично-правовая компания "Фонд развития территорий". Немаловажную роль в "Лучшем зимнем дворе России" играет самоорганизация жителей для создания комфорта в своих дворах.

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