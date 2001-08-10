Народное голосование за "Лучший зимний двор России" стартовало на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"На Сахалине и Курильских островах живут активные и творческие люди. Поддержать их могут не только земляки, но и жители других регионов России. Поэтому можно делиться ссылкой на голосование с друзьями и родственниками, проживающими и за пределами Сахалинской области", - подчеркнула координатор партийного проекта "Жители МКД", министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Проходит конкурс "Лучший зимний двор России" на острове впервые. Главная цель - поиск и популяризация лучших практик благоустройства городской среды среди граждан и юридических лиц. Сахалинские дворы уже не раз проявили себя в рамках этого соревнования. С сегодняшнего дня по 15 марта продлится голосование, которое определит победителей.
Организаторами всероссийского конкурса являются партия "Единая Россия", министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, публично-правовая компания "Фонд развития территорий". Немаловажную роль в "Лучшем зимнем дворе России" играет самоорганизация жителей для создания комфорта в своих дворах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:37 27 Февраля Квитанции за капремонт в Сахалинской области начали приходить по новому графику
18:06 27 Февраля Сахалинские школьники изучают основы начальной военной подготовки
09:20 28 Февраля Сахалинские волейболистки стали победительницами первенства ДФО
12:24 27 Февраля Сахалинская область привлекла 261 миллиард рублей инвестиций
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?