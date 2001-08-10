На реке Поронай определили лучших спортивных рыболовов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство "Поронайский лёд-2023" в этом году отмечает юбилей и проводится в 15-ый раз. Испытать свои умения на льду приехали около 200 рыбаков всех возрастов. Посетили турнир гости из Смирных, Макарова и Холмска.
Администрация ПГО, как организатор мероприятия, подготовила широкий ассортимент подарков для призёров и победителей.
Турнир проводился среди четырёх категорий участников: дети, женщины, мужчины и лица с ОВЗ. Места распределилось следующим образом.
Среди людей с ОВЗ
Мужчины:
1. Валерий Милашенко
2. Марк Кривоногов
3. Дмитрий Тихонов
Женщины:
1. Альбина Красных
2. Надежда Пак
3. Елена Казаркина
Среди юных рыбаков лучшими стали:
1. Александр Ян
2. Элина Ким
3. Николай Кан
Среди женщин места распределились следующим образом:
1. Наталья Цой
2. Елена Селезнева
3. Людмила Теснина
Тройка лидеров среди мужчин:
1. Валерий Луценко
2. Сергей Щепкин
3. Дмитрий Харитонов
Традиционно в рамках првенства провели конкурс на лучшего бурильщика и бурильщицу. По подсчётам организаторов глубина льда составляла 1 метр. Не простая задача для рыбаков! Мужчинам необходимо пробурить две лунки, женщинам - одну. Среди мужчин рекордсменом вновь стал Роман Мищенко. В женском конкурсе лучшее время показала Анфиса Найденова.
Особыми призами партии "Единая Россия" отметили:
Номинация "Самая большая рыба" - Илья Сысуев и Марина Решетникова
Номинация "Первая корюшка" - Евгений Гридин
С начала соревнований на льду дежурили бригада медиков. Кроме того, работала полевая кухня, где участники могли согреться горячим чаем и обедом.
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