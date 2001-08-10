На реке Поронай определили лучших спортивных рыболовов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство "Поронайский лёд-2023" в этом году отмечает юбилей и проводится в 15-ый раз. Испытать свои умения на льду приехали около 200 рыбаков всех возрастов. Посетили турнир гости из Смирных, Макарова и Холмска.

Администрация ПГО, как организатор мероприятия, подготовила широкий ассортимент подарков для призёров и победителей.

Турнир проводился среди четырёх категорий участников: дети, женщины, мужчины и лица с ОВЗ. Места распределилось следующим образом.

Среди людей с ОВЗ

Мужчины:

1. Валерий Милашенко

2. Марк Кривоногов

3. Дмитрий Тихонов

Женщины:

1. Альбина Красных

2. Надежда Пак

3. Елена Казаркина

Среди юных рыбаков лучшими стали:

1. Александр Ян

2. Элина Ким

3. Николай Кан

Среди женщин места распределились следующим образом:

1. Наталья Цой

2. Елена Селезнева

3. Людмила Теснина

Тройка лидеров среди мужчин:

1. Валерий Луценко

2. Сергей Щепкин

3. Дмитрий Харитонов

Традиционно в рамках првенства провели конкурс на лучшего бурильщика и бурильщицу. По подсчётам организаторов глубина льда составляла 1 метр. Не простая задача для рыбаков! Мужчинам необходимо пробурить две лунки, женщинам - одну. Среди мужчин рекордсменом вновь стал Роман Мищенко. В женском конкурсе лучшее время показала Анфиса Найденова.

Особыми призами партии "Единая Россия" отметили:

Номинация "Самая большая рыба" - Илья Сысуев и Марина Решетникова

Номинация "Первая корюшка" - Евгений Гридин

С начала соревнований на льду дежурили бригада медиков. Кроме того, работала полевая кухня, где участники могли согреться горячим чаем и обедом.