Более пятисот блиндажных свечей отправили на фронт поронайцы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект проводится партией "Единая Россия". В рамках "тёплой инициативы" добровольцы начали делать блиндажные свечи для военных, находящихся в зоне СВО. Такая свеча горит от 4 до 8 часов, в отличие от газового баллона, которого хватает на 15-30 минут. В общей сложности было изготовлено и отправлено солдатам более 500 свечей.

Студенты политехнического центра надеются, что их огонёк доброты, как символ душевной теплоты, согреет каждого солдата. Помощь в изготовлении свечей оказали воспитанники и трудовые коллективы школ № 1, № 3 и № 4, а также сотрудники супермаркета "Первый".

Присоединиться к акции может любой желающий! Для изготовления необходимы пустые жестяные банки и парафин, которые можно привозить в СПЦ № 3 г. Поронайска (контактный телефон +7-924-482-82-80, Элина Николаевна).