Городской парк Южно-Сахалинска начал подготовку к летнему сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина подводит итоги прошлого года и начинает подготовку к летнему сезону. Жителей и гостей Южно-Сахалинска ждут развлекательные программы, запуск поющих фонтанов и аттракционов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Минувший год был для городского парка насыщенным: проведено 571 мероприятие различного уровня. Среди самых ярких и масштабных - к примеру, День города. В его рамках состоялось водное шоу на озере Верхнем от московской команды профессионалов. В общей сложности в прошлом году мероприятия посетили более 1,5 млн человек.
В 2022 году проведена большая работа по благоустройству, озеленению и развитию территории парка. Напомним, в северо-восточной части парка организована новая зона отдыха «Чудо-остров» с сахалинскими цветами и кустарниками, а также скамейками и панорамными качелями. Участок благоустроили в рамках работы по озеленению Южно-Сахалинска.
- На участке высажены десятки тысяч саженцев различных растений, которые мы нашли на территории Сахалинской области. Хочу сказать спасибо горожанам, представителям предприятий, которые принимали участие в озеленении территории - особенно АО «Совхоз Тепличный». В этом году мы продолжим осмотр всего зеленого фонда. В рамках различных акций здесь регулярно высаживаются новые деревья, кустарники, оформляются клумбы и газоны, - комментирует директор городского парка культуры и отдыха им. Гагарина Виктор Калюжный.
Большое внимание уделяется обновлению и поддержке инфраструктуры парка, в том числе зоны аттракционов. Летом 2022 года открыли аттракцион «Бумеранг», в канун нового года запустилось детское колесо обозрения. Все аттракционы, которых на территории 37 единиц, 10 из них принадлежат городу, а 27 - частным организациям, перед началом летнего сезона традиционно пройдут техническое освидетельствование.
- В этом году закуплены новые элементы игрового оборудования для детского городка, которые станут сюрпризом для юных посетителей в новом сезоне, их установят с наступлением постоянных плюсовых температур. Проверку сейчас проходит все оборудование, тентовые конструкции, знаменитые зонтики, которые снова закрепим на аллее. По необходимости, обновим элементы, - рассказывает директор парка Виктор Калюжный.
Открытие летнего сезона запланировано на начало мая, к нему приурочат запуск светомузыкального фонтана, который уже прошел техническое обслуживание и подготовлен к работе. Продолжится озеленение парковой территории, будет посажено 30 тысяч различных цветов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:45 Сегодня Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
08:14 Сегодня ВТБ показал рекордный рост кредитования среднего и малого бизнеса
09:35 Сегодня Сахалинец устроился торговым представителем и за месяц присвоил более 700 тысяч рублей
10:01 Сегодня Южносахалинцам рассказали, где купить свежую камбалу и навагу 3 марта
17:37 27 Февраля Квитанции за капремонт в Сахалинской области начали приходить по новому графику
09:20 28 Февраля Сахалинские волейболистки стали победительницами первенства ДФО
18:06 27 Февраля Сахалинские школьники изучают основы начальной военной подготовки
12:24 27 Февраля Сахалинская область привлекла 261 миллиард рублей инвестиций
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
11:00 3 Февраля Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?