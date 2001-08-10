Городской парк Южно-Сахалинска начал подготовку к летнему сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской парк культуры и отдыха им. Гагарина подводит итоги прошлого года и начинает подготовку к летнему сезону. Жителей и гостей Южно-Сахалинска ждут развлекательные программы, запуск поющих фонтанов и аттракционов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Минувший год был для городского парка насыщенным: проведено 571 мероприятие различного уровня. Среди самых ярких и масштабных - к примеру, День города. В его рамках состоялось водное шоу на озере Верхнем от московской команды профессионалов. В общей сложности в прошлом году мероприятия посетили более 1,5 млн человек.

В 2022 году проведена большая работа по благоустройству, озеленению и развитию территории парка. Напомним, в северо-восточной части парка организована новая зона отдыха «Чудо-остров» с сахалинскими цветами и кустарниками, а также скамейками и панорамными качелями. Участок благоустроили в рамках работы по озеленению Южно-Сахалинска.

- На участке высажены десятки тысяч саженцев различных растений, которые мы нашли на территории Сахалинской области. Хочу сказать спасибо горожанам, представителям предприятий, которые принимали участие в озеленении территории - особенно АО «Совхоз Тепличный». В этом году мы продолжим осмотр всего зеленого фонда. В рамках различных акций здесь регулярно высаживаются новые деревья, кустарники, оформляются клумбы и газоны, - комментирует директор городского парка культуры и отдыха им. Гагарина Виктор Калюжный.

Большое внимание уделяется обновлению и поддержке инфраструктуры парка, в том числе зоны аттракционов. Летом 2022 года открыли аттракцион «Бумеранг», в канун нового года запустилось детское колесо обозрения. Все аттракционы, которых на территории 37 единиц, 10 из них принадлежат городу, а 27 - частным организациям, перед началом летнего сезона традиционно пройдут техническое освидетельствование.

- В этом году закуплены новые элементы игрового оборудования для детского городка, которые станут сюрпризом для юных посетителей в новом сезоне, их установят с наступлением постоянных плюсовых температур. Проверку сейчас проходит все оборудование, тентовые конструкции, знаменитые зонтики, которые снова закрепим на аллее. По необходимости, обновим элементы, - рассказывает директор парка Виктор Калюжный.

Открытие летнего сезона запланировано на начало мая, к нему приурочат запуск светомузыкального фонтана, который уже прошел техническое обслуживание и подготовлен к работе. Продолжится озеленение парковой территории, будет посажено 30 тысяч различных цветов.