Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2023
Сейчас 23:23
75,47|80,19|66,91
На предстоящих выходных в окрестностях Южно-Сахалинска лавиноопасно
16:11, | Новости общества Сахалина и Курил

На предстоящих выходных в окрестностях Южно-Сахалинска лавиноопасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", лавинная опасность сохраниться с 4 по 6 марта. Необходимо соблюдать правила безопасности и быть острожными, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Памятка с правилами поведения в лавиноопасных зонах размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?