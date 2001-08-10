На предстоящих выходных в окрестностях Южно-Сахалинска лавиноопасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", лавинная опасность сохраниться с 4 по 6 марта. Необходимо соблюдать правила безопасности и быть острожными, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Памятка с правилами поведения в лавиноопасных зонах размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.