В СНТ Южно-Сахалинска продолжаются профилактические рейды по пожарной безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Южно-Сахалинска совместно с сотрудниками территориального отдела надзорной деятельности и профилактики управления МЧС провели рейд на территории СНТ "Трансстроевец", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Во время обхода жителям рассказали о правилах эксплуатации печей, каминов, электронагревательных приборов, передали соответствующие памятки и обратили внимание на возможные факторы риска.
- Как правило, основная причина возгорания — неосторожное обращение с открытым огнем, ошибки при монтаже электрической проводки, неправильное хранение легковоспламеняющихся материалов и т. д. Во время рейдов мы проводим разъяснительные беседы с жителями, вручаем памятки, с разрешения хозяев проводим осмотр участков и даем рекомендации. Все с большим пониманием относятся к этой работе и ответственно подходят к вопросам пожарной безопасности, - подчеркнул специалист гражданской обороны МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» Сергей Гусев.
Так, зимой в ходе противопожарных мероприятий особое внимание уделяется эксплуатации печного оборудования, в теплый сезон жителям частного сектора напоминают требования пожарной безопасности в быту, на огородных участках, лесной зоне и т.д.
- Мы регулярно проверяем, чтобы на случай возникновения пожара у каждого имелся весь необходимый инвентарь, огнетушители, бочки с водой. Зимой в целях обеспечения безопасности и беспрепятственного проезда машин экстренных служб следим за расчисткой дорог от снега, - рассказала председатель СНТ «Трансстроевец» Галина Павленко.
Подробная информация о правилах пожарной безопасности, в том числе по эксплуатации печей, каминов, бытового газа, размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Памятки».
Напомним, при возникновении пожара нужно немедленно позвонить по телефону 112 и указать точный адрес. До прибытия пожарных важно принять меры по эвакуации людей и тушению пожара имеющимися средствами — водой, песком, брезентом, одеялом и прочее.
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