Федеральная сеть магазинов в Южно-Сахалинске изменила вывески в соответствии с новыми требованиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа была проведена в рамках внедрения дизайн-кода - набора правил и рекомендаций по формированию общей стилистики оформления городской среды, в том числе фасадов жилых и коммерческих зданий, входных групп, информационных и рекламных конструкций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, Южно-Сахалинск стал одним из первых российских городов, где был принят свод правил по оформлению городской среды. Дизайн-код разработан по поручению главы областного центра Сергея Надсадина. Его реализация находится на личном контроле градоначальника.
Как рассказала директор сети магазинов "Kari" Дарья Ким, торговое предприятие плотно сотрудничает с отделом дизайна и оформления городского пространства.
- Обращались за консультацией, нам помогали составить общий дизайн-макет. В этом году у нас открывается еще два магазина, поэтому также проводим работу по согласованию, - рассказала Дарья. - Южно-Сахалинск развивается, и конечно, он должен иметь привлекательный облик.
Добавим, что в этом году масштабные мероприятия по замене информационных конструкций намечены в рамках предстоящего капремонта улицы Ленина в границах ул. К. Маркса и пр. Победы.
После вступления в законную силу дизайн-кода был предусмотрен переходный период: департамент общественной безопасности и контроля проводил профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости соблюдения новых требований. Для субъектов малого и среднего предпринимательства в городском бюджете предусмотрены субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой информационных конструкций в соответствии с дизайн-кодом. Компенсировать можно до 70% затрат. Сумма предельных выплат зависит от вида работ: на изготовление вывески - не более 100 тысяч рублей, на ремонт входных групп - не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий - не более 5 млн. рублей.
Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Или по телефону 312-647 (доб. 1-5). Согласовать вывеску можно также подав заявление на портале Госуслуг.
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