Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Березняков и Старорусского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На встрече с жителями присутствовали вице-мэры, руководители профильных департаментов. Также выездной прием посетили депутат областной Думы Александр Гринберг и председатель городской Думы Олег Логачев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Перед началом мероприятия Сергей Надсадин осмотрел ход строительства жилого восьмиквартирного дома в Березняках. Весной в квартиры переедут сельчане, проживающие в ветхом и аварийном жилье. В комнатах выполнен косметический ремонт «под ключ», установлены новые двери и окна.

Кроме того, мэр встретился с новым подрядчиком, который продолжит капитальный ремонт главной дорожной артерии Березняков - ул. Зеленой. Работы начнутся с наступлением теплого сезона. Cрок сдачи объекта — июль этого года.

Сергей Надсадин посетил и здание бывшей угольной котельной на ул. Лесной. Снос ветхого строения будет произведен в первом полугодии 2023. В планах муниципалитета — проработка вопроса по появлению здесь пожарной части.

Во время встречи с жителями мэр рассказал о главных векторах развития городского округа, подчеркнул приоритеты и отметил поддержку в этом направлении со стороны областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Руководитель отдела по управлению территорией села Березняки Владислав Рукосуев озвучил отчет о проделанной работе в 2022 году и ближайшие планы. Так, в прошлом году частично произведено освещение шести улиц, озеленение ул. Автодорожной для решения вопроса пылеудержания, расширен перекресток ул. Брянской и пер. Выездного, установлена спортивно-игровая площадка. В рамках программы по догазификации абонентами стали 86 жителей Березняков и Старорусского.

В течение года в Березняках откроется торговая точка одной из популярных сетей социальных магазинов. Сейчас решаются организационные вопросы. В 2025 году в Березняках появится новый модульный спортивный зал. Средства на строительство выделены в рамках федеральной программы Министерство спорта РФ.

Встреча продолжалась более двух часов, жители задали десятки вопросов. Поступил запрос на организацию при местной школе дополнительных занятий для детей и привлечение еще одного педагога по английскому языку. Поручение уже передано департаменту образования.

Жители сообщили, что в Березняках нет аптеки, а сотрудника фельдшерского пункта уже не достаточно на динамично развивающееся село. Этот вопрос будет решаться совместно с министерством здравоохранения и правительством области.

Также людей волновали вопросы по освещению населенного пункта. Все они взяты в проработку.

Еще одна жительница Старорусского сообщила о частых перебоях с напряжением в квартире. Из-за этого в прошлом месяце женщина лишилась части бытовой техники. По поручению мэра сельчанке будет оказана помощь, а ответственные лица должны найти причины скачков напряжения и полностью исключить повторения подобных случаев в дальнейшем.

- Очень довольна, что такие встречи возобновились, потому что много решается вопросов масштабных и даже личного характера. Каждый прием для нас очень значим. Люди стараются активнее участвовать, потому что поселок разрастается. Я хочу сказать большое спасибо Сергею Александровичу и его команде. К решению вопросов они подходят грамотно и находят к каждому человеку индивидуальный подход, - рассказала жительница Березняков Вера Федосеева.

Все вопросы и предложения, которые озвучили жители, внесены в протокол. Их решение Сергей Надсадин взял на личный контроль.

- Первым пунктом для возобновления встреч с населением выбрали Березняки. И вот так - шаг за шагом будем продвигаться к городу, в наши планировочные районы, села. Такие встречи нужны как администрации, так и жителям, чтобы обсудить насущные вопросы. И пользуясь случаем, мы всегда рассказываем, как будет развиваться конкретная территория, как будет развиваться город Южно-Сахалинск. Сегодняшняя встреча была довольно оживленной, вопросов прозвучало много. В целом я отмечаю наш диалог положительным, но вместе с тем есть очень много просьб и замечаний, с которыми нам скрупулезно надо работать, - сказал мэр.

Добавим, встречи главы города с населением пройдут и в других селах муниципалитета. Также подобные мероприятия состоятся в планировочных районах Южно-Сахалинска. Информация о следующем выездном приеме будет размещена на официальном сайте администрации города https://yuzhno-sakh.ru/ и в социальных сетях https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official .