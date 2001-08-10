Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2023
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12:50, | Новости общества Сахалина и Курил

Движение транспорта частично ограничат в переулке Заречном в Южно-Сахалинске

Движение транспорта частично ограничат в переулке Заречном в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничение продлится 6 и 7 марта и коснется всего переулка, где будут проводиться работы по укладке газопровода, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полного перекрытия дороги не планируется: трубы будут укладываться по краю дороги. Проезд и подходы к домам перекрываться не будут.

Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в указанных районах

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