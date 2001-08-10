Движение транспорта частично ограничат в переулке Заречном в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничение продлится 6 и 7 марта и коснется всего переулка, где будут проводиться работы по укладке газопровода, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полного перекрытия дороги не планируется: трубы будут укладываться по краю дороги. Проезд и подходы к домам перекрываться не будут.

Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в указанных районах