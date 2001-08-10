ВТБ финансово поддержит пенсионеров Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ начислит приветственные две тысячи рублей каждому, кто переведет получение пенсии на карту банка. В 2022 году свою пенсию в ВТБ уже перевели более 1 800 пенсионеров Сахалинской области.

Для получения приветственной выплаты от банка достаточно перевести зачисление пенсии на карту ВТБ и получить на нее пенсионную выплату с 13 марта по 31 мая 2023 года. Принять участие в акции могут все представители старшего поколения, а также те, кто имеет право на пенсионные выплаты по инвалидности от Социального фонда России.

Для оформления пенсионной карты ВТБ нет необходимости приходить в офис банка – можно заполнить заявку на сайте, и сотрудник банка приедет по указанному адресу, чтобы оформить необходимые документы, выдать карту и помочь с переводом на нее пенсионных выплат. Если удобнее получить карту в офисе банка, специалист в отделении поможет заполнить заявление о переводе пенсии одновременно с выдачей «пластика». Также можно подать заявку через контакт-центр банка. После оформления заявления пенсионных выплат ВТБ самостоятельно передаст данные в Социальный фонд России.

«С прошлого года, когда ВТБ выбрал одним из стратегических направлений работу для клиентов старшего возраста и разработал для них специальные условия, мы видим планомерный прирост количества пенсионеров у нас на обслуживании. В прошлом году свою пенсию на карту ВТБ перевели более 1 800 представителей старшего поколения Сахалинской области. Пенсионерам оценили возможность получать 7% на остаток по счету до 100 тысяч рублей, бесплатно застраховать счета и карты на случай мошенничества. Выпуск и облуживание карты «Мир» для пенсионеров бесплатен, снимать наличные можно без комиссии в банкоматах любых банков», – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

ВТБ ведёт работу с пенсионерами в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал», которая предусматривает поддержку семьи на всех этапах ее развития, от рождения ребенка до выплаты пенсии. Это специальные льготы и дополнительные средства, а также облегчающие жизнь финансовые инструменты и государственные сервисы. В 2022 году число тех, кто получает пенсию на карту ВТБ, в целом по России выросло почти на 50% и превысило 1 млн человек.