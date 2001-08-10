Более 25 тысяч жителей и гостей Южно-Сахалинска побывали на экскурсиях по городу и окрестностям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается проведение экскурсий, в рамках которых все желающие могут детально познакомиться с городом. Просветительские программы пользуются популярностью, разрабатываются новые направления, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организатором экскурсий является муниципальное учреждение «Культурно-туристический центр Южно-Сахалинска». Мероприятия проводят с 2020 года.

- Мы начинали с пешеходных маршрутов, потом перечень расширился до автобусных. Основная экскурсия, которая пользуется популярностью у жителей и гостей - знакомство с городом, это бесплатная обзорная экскурсия, в рамках которой идет объезд достопримечательностей. Здесь можно узнать об историческом начале города - селении Владимировка, об истории города в период Карафуто, советского времени, экскурсовод поделится интересными фактами о современном Южно-Сахалинске, - комментирует заведующий отделом организации экскурсий и мероприятий культурно-туристического центра Андрей Кафкан.

В учреждении разработано еще несколько интересных направлений для жителей и гостей областной столицы. Так, к примеру, на экскурсии «Морские судьбы» все желающие могут узнать об истории мореплавания вдоль Сахалина и Курильских островов, на экскурсии «Руслами Киминай» можно посетить останец Лягушка. Более чем за два года, с начала проведения, различные экскурсии охватили более 25 тысяч человек.

В конце 2022 года в культурно-туристическом центре запустили новое направление - в село Синегорск, оно только набирает популярность.

- По пути в населенный пункт достаточно красивая дорога с видом на Мицульский хребет; в селе Санаторном, по пути, можно посмотреть на гору Джамбул. В Синегорске интересные достопримечательности, на экскурсии можно узнать, что здесь был обнаружен первый динозавр на Сахалине; где проходила железная дорога; где был найден уголь. Здесь же самобытный музей, в который вкладывают душу местные жители, - делится представитель культурно-туристического центра.

Экскурсии проводятся круглогодично, внести коррективы в расписание может погода, записываться нужно заранее, позвонив по номеру 210-310, или оставив заявку на сайте. Там же можно узнать о других интерактивных мероприятиях и акциях, к примеру, аудиоэкскурсиях, проводимых для жителей и гостей Южно-Сахалинска.