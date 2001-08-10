В Южно-Сахалинске подвели итоги этапа всероссийских робототехнических соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 марта в областном центре состоялся VI региональный этап всероссийских робототехнических соревнований "ИКаР". Технологический конкурс проходит при поддержке департамента образования города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участниками стали команды из Поронайска, Корсакова, Холмска, Тымовска и областного центра.

Отметим, в этом году тема творческого конкурса - "Мобильность проекта в объекте". После церемонии открытия участники приступили к выполнению заданий на площадках. Состязания проводились в разных категориях: "ИкаР-старт", "ИкаР-классик", "ИкаР-профи", "ИкаР-техноквант", "ИкаР-программист". Участники с особенностями здоровья представили собственные проекты в категории "ИКаР без границ".

Торжественная церемония награждения проходила во Дворце детского и юношеского творчества.

Так, по итогам соревнований в категории "ИКаР-программист" среди дошкольников 1-е место поделили Алексей Савчук, Кирилл Добрянин (ДД(Ю)Т, г. Южно-Сахалинск). Среди школьников - 1-е место заняла Ева Черноусова (ДД(Ю)Т, г. Южно-Сахалинск).

В категории "ИкаР-старт" в номинации "Защита проекта" победила команда "Легомейкер" (IT-куб Южный, г. Южно-Сахалинск). В номинации "Конкурсные испытания" лидером стала команда "Покорители глубин" (МАУ "ДДиЮ", г. Корсаков). Лидерами в номинациях "Паспорт проекта", "Абсолютный победитель" стала команда "Робокорс" (МАУ "ДДиЮ", г. Корсаков).

Абсолютным победителем категории "ИкаР-техноквант" стала команда "Шуруп" из "Кванториум-Сахалин" (ИРОСО им. заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича).

В категории "ИКаР-классик" абсолютным победителем стала команда "Эврика" (ЦДТ г. Поронайск).

Все участники категории "ИКаР без границ" победили в тематических номинациях.

Также на церемонии наградили участников Форума "ИкаРенок": в номинации "Паспорт проекта" лучшей стала команда "РобоТекс" (детский сад № 5 "Полянка"), в номинации "Защита проекта" победила команда "МОТОРОБЫ" (детский сад № 55 "Веснушка"), в номинации "Конкурсные испытания" лидирующую позицию заняла команда "Малыш IT-иш" (детский сад № 44 "Незабудка"). Абсолютным победителем признала команда "РобоПатруль" из детского сада № 25 "Русалочка". Все победители - команды из Южно-Сахалинска.

Добавим, организатором конкурса является региональный ресурсный центр, партнером выступила компания GS Group.

Отметим, команды абсолютных победителей представят Сахалинскую область на всероссийских соревнованиях по робототехнике "ИКаР" в Москве.