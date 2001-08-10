Валерий Лимаренко провел личный прием членов семей воинов, несущих службу в зоне СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава островного региона Валерий Лимаренко дал поручения по решению ряда вопросов, с которыми к нему обратились жены бойцов, участвующих в специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве

Подобные мероприятия проводятся регулярно. Чаще всего люди просят помочь с медицинской помощью, устройством детей в детский сад или школу ближе к месту жительства. Каждое обращение родственников воинов находится на контроле правительства Сахалинской области.

- Важно, чтобы боец знал: его семья не осталась один на один с проблемами. Помогая родственникам воинов, мы укрепляем нашу армию. Поэтому все их обращения должны быть услышаны, - сказал губернатор.

Супруга одного из бойцов пришла на прием к Валерию Лимаренко с не совсем обычной просьбой. Семье одобрена льготная «Дальневосточная ипотека». Необходимо оформлять документы. А для этого надо срочно передать мужу в зону СВО паспорт. Решение было принято тут же. Паспорт через военных вскоре отправят адресату.

Другое обращение было посвящено жилищной теме. Мужчина отбыл в зону СВО, а его жена с двумя детьми осталась в съемной квартире. Семья уже около четырех лет стоит в очереди на получение арендной квартиры в Южно-Сахалинске. Изучив вопрос, Валерий Лимаренко поручил как можно быстрее помочь родным бойца с жильем.

Сын другого воина-сахалинца на платной основе учится в медицинском институте на материке. Мать студента обратилась с просьбой: помочь с переводом «на бюджет». Это позволило бы семье избавиться от значительных расходов. Валерий Лимаренко поручил подготовить соответствующее обращение к руководству вуза.

В Сахалинской области по решению губернатора для семей мобилизованных граждан и добровольцев установлена единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Члены семей воинов могут обратиться с вопросами, касающимися социальной поддержки, по телефону: 8(800)201-00-99 (добавочный1).