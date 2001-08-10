Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учреждения образования областного центра продолжают собирать посылки для участников специальной военной операции. Гуманитарную помощь для бойцов передал коллектив школы №21, рассказали ТИА "Острова" в городской тадминистрации.

Ежегодно в феврале в учреждении проходит акция "Подарок воину" - в преддверии Дня защитника отечества дети, родители и педагоги собирают наборы для военнослужащих, которые затем передают в воинские части. В этом году инициатива нашла особый отклик.

- Родители совместно с детьми и учителями приносили одежду, термобелье, продукты питания и небольшие сувениры. У нас очень сплоченный коллектив, практически от каждого класса предоставлено по несколько коробок с необходимыми вещами. Все понимают, насколько это важно - поддерживать бойцов, которые сейчас находятся на передовой, - рассказала педагог-организатор школы №21 Ксения Еремеева.

Помощь участникам СВО оказывается в рамках проекта "Сопричастность", инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и поддержанной мэром города Сергеем Надсадиным. С каждым днем к нему присоединяется все больше неравнодушных граждан. Южно-Сахалинцы, коллективы муниципальных учреждений и предприятий города, депутаты городской думы приносят в пункты сбора посылки с продуктами, теплой одеждой, предметами личной гигиены. Также добровольцы шьют и вяжут теплые вещи и элементы экипировки, изготавливают блиндажные свечи.

Напомним, в Южно-Сахалинске продолжают работу пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Вещи можно принести по адресам: улица Дзержинского, 40/1, улица Дзержинского, 23 (каб. 325) и улица Больничная, 34. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии 8−924−881−68−01, звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 19.00. Полный перечень необходимых вещей и медикаментов размещен в телеграм-канале.