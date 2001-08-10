Южносахалинцам рассказали, где купить свежую камбалу и навагу 3 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 3 марта, свежую навагу и камбалу жители и гости областной столицы могут побрести на нескольких торговых площадках города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, продажа рыбы будет осуществляться по адресам:

- ярмарочная площадка у Дома торговли (пр. Мира, 106 А): навага от 60 до 80 руб/кг, камбала от 50 до100 руб/кг;

- северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17Г: навага от 50 до 90 руб/кг;

- ул. Ленина, 254/1 (ярмарка за магазином "Техник"): навага по 80 руб/кг;

- ул. Ленина, 316 (магазин "Странник"): навага по 68 руб/кг;

- севернее строения №13 по ул. Сахалинской у супермаркета "Столичный": навага от 50 до 90 руб/кг;

- северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и ул. Лермонтова: навага от 50 до 90 руб/кг;

- южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ "Янтарь"): навага от 50 до 90 руб/кг, камбала от 50 до 100 руб/кг;

- ул. Украинская, 107 (ТЦ "Странник"): навага по 68 руб/кг.

Также навагу по 68 руб/кг можно будет приобрести в планировочных районах:

- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 20б (магазин "Странник"), ул. 2-я Красносельская, 14б (магазин "Алина"),

- Дальнее, ул. Ударная, 46 (магазин "Странник").

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".