На Сахалине стартовал Федеральный цифровой форум
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В течение двух дней форума "Управление регионом на основе данных" представители министерства цифрового развития РФ и более 60 субъектов страны расскажут о лучших практиках внедрения высоких технологий, обменяются опытом. Кроме того, в рамках форума пройдет обсуждение бизнес-миссий по импортозамещению, практические занятия по управлению данными, подписание меморандумов и соглашений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Мы хотим, чтобы процессы госуправления от уровня муниципалитета и органов власти в регионе до высших федеральных проходили исключительно на основе данных. Сегодня и завтра будем рассматривать все практики, которые уже существуют, будем делиться опытом с другими регионами. Все это делается, чтобы использовать практики на всей территории страны, - отметил заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.
Комплексная система управления регионом в Сахалинской области успешно работает уже несколько лет. Она функционирует на основе трех ключевых инструментов: проектного управления, бережливых технологий и управления на основе данных. Системой управления охвачены 800 различных показателей и 240 процессов всех органов власти региона и муниципалитетов.
Так, для повышения доступности медицинской помощи в области организовали централизованную систему планирования работы врачей первичного звена. График составляет проектный офис для всех поликлиник. В регионе отказались от регистратур и разработали новый подход к планированию привлечения врачей с учетом текущего дефицита и потребности населения. Контроль загруженности стационаров ведется с помощью компьютера, а качество услуг позволяет контролировать обратная связь с населением. Специальный робот обзванивает пациентов после посещения врача в течение суток. Все это позволило повысить доступность оказания первичной помощи на 35 процентов.
- Для обычного человека важно, чтоб власть работала эффективно - была доступной медицина, бесперебойно подавалось тепло, своевременно расчищались и ремонтировались дороги, быстро решались проблемы, с которыми обращаются жители. И, если говорить по-простому, то управление при помощи данных - это один из способов наладить эту работу. Я рад, что всё чаще у нас проходят крупнейшие мероприятия страны, к нам приезжают представители федерального правительства и других регионов. Это наглядное свидетельство, что Сахалин вовлечен в жизнь страны и даже иногда задает передовые тренды, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Благодаря цифровизации в области ликвидировали 2500 несанкционированных свалок. Процесс уборки удалось сократить в три раза. Увеличена эффективность расчистки от снега зимой и летней уборки. Уровень пыли в Южно-Сахалинске за последние годы сократился в 5 раз. В том числе за счет цифровизации два года подряд в регионе ремонтируется более 1000 дворов в год.
- Самое важное уметь разложить любую задачу на части и в любой момент видеть, как движется процесс. Мы уже несколько лет тотально переходим на метод управления данными. У нас в регионе чиновники этому обучаются и сдают экзамены. Не все еще закончено, нам интересен опыт федеральных министерств и других регионов. Мы покажем наши практики и услышим какие решения есть у коллег. Мы постоянно получаем от жителей обратную связь по разным направлениям. Для нас важен ритм, именно цифровые технологии позволяют улучшать качество сервисов и для жителей, и для предпринимателей и в целом повышать эффективность системы управления в регионе, - прокомментировал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Благодаря цифровизации процесса газификации специалисты видят в режиме реального времени, сколько заявлений подано, сколько заключено договоров на подключение газа, на оснащение внутридомового газового оборудования. В Информационной системе работают все участники процесса - "Газпром", муниципалитеты, минэнерго, министерство соцзащиты и другие. Процесс всех процедур для догазификации сократился со 189 до 64 дней. Таким же образом идет работа по отгрузке угля населению.
Большая работа по цифровизации проведена в области социальной политики. Цифровые паспорта составлены на все малоимущие семьи в регионе. Каждой оказывается адресная помощь. Внедрен механизм предоставления мер социальной поддержки с применением электронного социального сертификата. Менее чем за год в регионе на 10 тысяч сократилось число малоимущих граждан.
Подробнее с внедренными методами работы на основе управления данными в каждой конкретной сфере участники форума познакомятся в проектных офисах министерств здравоохранения, социальной защиты и ряда ведомств.
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