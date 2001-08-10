Южно-Сахалинск присоединился к акции "Диктант ЖКХ"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице на базе Сахалинского техникума сервиса в рамках Всероссийской акции «Диктант ЖКХ» провели очную сессию проверки знаний в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов, в мероприятии приняли участие профильные специалисты администрации Южно-Сахалинска, министерства ЖКХ, Фонда капитального ремонта, представители советов многоквартирных домов, управляющих компаний, председатели ТОСов.
Тестирование, направлено на повышение правовой грамотности граждан и включает широкий спектр вопросов.
- Диктант ЖКХ - это отличный способ не только проверить, но и улучшить свои знания в области жилищного законодательства, повторить и запомнит, например, кто утверждает нормативы потребления коммунальных услуг, какой орган уполномочен признать многоквартирный дом аварийным, в какой срок потребитель обязан обеспечить устранение неисправности индивидуального прибора учета и т. д.,- рассказал директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев.
Проект инициирован партией «Единая Россия». Принять участие в акции «Диктант ЖКХ» и проверить свои знания могут все желающие до 14 апреля на портале «Школа ЖКХ». «Диктант ЖКХ» включает 30 вопросов, на прохождение которых отводится полчаса. По итогам успешно пройденного тестирования участник получает электронный сертификат.
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