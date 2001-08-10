Маленькие южносахалинцы осваивают горные лыжи на занятиях в детском саду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект "Горные лыжи в детском саду" реализуется в областном центре с 2021 года. В этом году занятия проводятся на базе трех детских садов: "Золотой ключик", "Полянка" и "Василек" (с. Санаторное) с общим охватом около 150 детей. Спуски для тренировок создали прямо на территории образовательных учреждений, что удобно и для маленьких спортсменов, и для их родителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила директор департамента по физической культуре и спорту Елена Завязкина, проект был запущен при поддержке мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и правительства региона. Для участников занятия бесплатные.

Елена Завязкина отметила эффективную и качественную работу руководства и инструкторов клубов "Чемпион", "Неваляшки", а также инструкторов МАУ "Спортивный город" по организации и проведению занятий для дошкольников. Кроме зимних занятий непосредственно на лыжах, в теплое время года участники проекта катаются на роликовых коньках, что позволяет закрепить и улучшить двигательные навыки.

- Наша основная задача - привить любовь к спорту и обучить навыкам катания, - рассказала инструктор Нина Купцова. - Мы обучаем, как правильно стоять на лыжах, падать, тормозить. Занятия проходят в игровой форме и очень нравятся детям. Принцип тренировки - обучение должно проходить с любовью, аккуратно, главное не навредить.

Она подчеркнула, что занятия горнолыжным спортом значительно укрепляют детское здоровье.

Детский сад "Полянка" присоединился к проекту в этом году. На горные лыжи встали сразу 25 воспитанников. Занятия проходят два раза в неделю во время утренней прогулки. Заведующая садом Виктория Курчатова добавила, что родители высоко оценили предоставленную детям возможность бесплатно освоить катание без необходимости самостоятельно добираться до места тренировок.

Напомним, также в Южно-Сахалинске реализуются и другие проекты в сфере спорта. Так, в школах №3, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 21, 23, 26, 32, гимназиях №2 и №3, восточной гимназии, кадетской школе реализуется проект "Горные лыжи в школу" с общих охватом около 800 человек. В школах №1, 4, 6, 13, 16, 23, лицее №1, гимназии №1 действует проект "Беговые лыжи в школу", а в школе №11 - "Беговые лыжи для 2 и 3 групп здоровья". Общее количеств участников - свыше 2260 человек. Проект "Коньки в школу" работает в школах №3, 4, 6, 8, 11, 21, 23, 32, лицее №2 с охватом участников более 500 человек. В школах №6 и 23 начат проект "Плавание в школу". В школе №16 около 100 учащихся вовлечены в проект "Самбо в школу". Еще 300 человек из школ №3, 4, 6 и 14 участвуют в проекте "Киокусинкай в школу".