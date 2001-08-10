Южносахалинцев приглашают принять участие в фотоконкурсе "Мужская сила - женское счастье"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конкурс посвящен празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Он проводится с целью с целью поддержки семей участников СВО; поддержки традиционных семейных ценностей; гармонизации взаимоотношений мужчины и женщины, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы без возрастных ограничений. На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и работы авторских коллективов.
Работы принимаются по 8 марта включительно. Их необходимо отправлять на электронную почту: [email protected] с пометкой - "На фотоконкурс "Мужская сила - женское счастье". Оценивать работы будет жюри.
Представленные на конкурс материалы должны соответствовать заявленной теме; иметь оригинальный сюжет и хорошее качество исполнения. Также все работы должны быть подписаны: указать ФИО участника и ФИО родителей, населенный пункт, контактный телефон для связи.
К работе в обязательном порядке прикладывается заявка в формате Word, согласно прилагаемой форме. Работы без заполненной заявки не рассматриваются.
На фотоконкурс могут быть представлены репортажные и жанровые фотографии, портреты (индивидуальные и групповые). Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Герой наших дней";
- "Ты ‒ моя опора и защита";
- "Слава нашей Армии";
- "Моя вторая половина";
- "Любви все возрасты покорны";
- "Самые обаятельные и привлекательные";
- "Весна - она как женщина".
Победители фотоконкурса получат дипломы и ценные призы. Количество победителей в каждой номинации определяет жюри конкурса. Лучшие конкурсные работы будут размещены в Телеграм-канале "Союза женщин России" и "Женское движение Единой России", а также в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте". О времени и месте награждения победителям конкурса будет сообщено дополнительно.
Организатором конкурса является Сахалинское областное региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России", координатор партийного проекта "Женское движение Единой России".
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