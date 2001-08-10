Полицейские изъяли автомобиль у нетрезвого сахалинца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группой дознания ОМВД России по городскому округу «Ногликский» возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1989 года рождения. Гражданину, имеющему судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, вменяют управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, около 11 часов 30 минут 20 февраля 2023 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, являясь осужденным на основании приговора суда за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, будучи лишенным права управления транспортными средствами, решил совершить поездку по пгт. Ноглики.
В районе дома № 39 улицы Комсомольской он был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы для проверки документов. В ходе беседы сотрудник полиции почувствовал резкий запах алкоголя, исходящий от водителя, также были выявлены другие признаки опьянения. Мужчине было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него было установлено наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,655 мг/л выдыхаемого воздуха, что превышает возможную суммарную погрешность, а именно 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха.
В отношении водителя был составлен протокол, а сам он отстранён от управления. Автомобиль был изъят и помещен на стоянку.
У гражданина взято обязательство о явке. Дознание продолжается.
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