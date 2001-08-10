В Южно-Сахалинске благоустроят новые территории

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две из них появятся в районе пересечения проспекта Мира и улицы Пуркаева. В том числе новый облик получит участок, расположенный северо-западнее перекрестка (между жилым комплексом и торговым центром) – по итогам прошлого года стал победителем голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Предпочтение этому проекту отдали 7691 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Виктор Паршин, к благоустройству здесь приступят уже нынешней весной, после схода снежного покрова. Процедуры по определению подрядной организации завершены. На участке площадью почти 3 тысячи квадратных метров появятся пешеходные дорожки, скамейки и качели. Будет выполнено озеленение, установлена система освещения, уложено резиновое покрытие для спортивной площадки и проведены другие работы. Как отметил депутат Городской Думы Руслан Тен, на этапе подготовки проекта проведена работа с горожанами. Специалисты по возможности постарались учесть наиболее актуальные предложения жителей.

- Такие пространства востребованы как места для семейного отдыха и прогулок. Здесь смогут проводить время мамочки с колясками, дети, представители старшего поколения, - подчеркнул Руслан Тен.

Еще одна территория, которая будет благоустроена в этом году - участок на юго-западной стороне перекрестка проспекта Мира и улицы Пуркаева площадью почти 4730 квадратных метров. В рамках проекта на этом месте заасфальтируют проезд, сделают тротуары и газонное покрытие, смонтируют освещение и выполнят другие работы.

Добавим, благоустройство общественных пространств является одним из приоритетных направлений работы администрации города при поддержке правительства Сахалинской области. С каждым годом в Южно-Сахалинске появляется все больше скверов. Так, в прошлом году новый облик получил сквер Авиаторов – это еще один объект, реализованный в рамках ФКГС. Также по инициативе общественников появился тематический сквер возле бывшей школы милиции на ул Горького.

Масштабные работы были выполнены и по озеленению городского округа. Напомним, в прошлом году в Южно-Сахалинске было высажено более 600 тысяч цветов. С наступлением весенне-летнего сезона эти работы будут возобновлены, планируется высадить до 1 миллиона цветов.