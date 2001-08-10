Южносахалинцам напоминают об опасности хранения газовых баллонов в домах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре фиксируются случаи хранения газовых баллонов в подвалах многоквартирных домов, что представляет серьезную угрозу безопасности жителей. Одна из таких ситуаций произошла сегодня в доме по ул. Комсомольской, 241Б, в ходе обследования управляющей компанией внутридомовых сетей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и газовой службы, специалисты отдела муниципального жилищного контроля и управляющей компании. Баллон оказался пустым, его сразу же убрали из подвала. Также обнаружена половина бочки дизельного топлива. В ближайшее время оно будет вывезено силами УК. На месте проводится проверка. В том числе будет проведена разъяснительная работа с жителями МКД в части соблюдения правил пожарной безопасности – в квартирах, а также в подвальных помещениях и на чердаках категорически запрещено хранить газовые баллоны и горючие вещества. При их неправильной эксплуатации или обслуживании увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

При обнаружении газовых баллонов администрация призывает жителей незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

Напомним, сотрудники отдела муниципального жилищного контроля и департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска продолжают обследование подвальных помещений многоквартирных домов. Нередко в ходе обходов выявляются нарушения — жители оставляют в подвалах мусор, мебель, автозапчасти. Были случаи, когда обнаруживались автошины, канистры с бензином, горюче-смазочные, лакокрасочные материалы. Это ограничивает доступ специалистам к внутридомовым инженерным коммуникациям и создает серьезную угрозу безопасности жильцов.

Еще раз подчеркнем, баллоны с газом запрещено хранить в частных и многоквартирных домах, а также на балконах и лоджиях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, подвалах и чердачных помещениях. Пустые и заправленные баллоны за исключением одного объемом не более 5л, который подключен к газовой плите заводского изготовления, необходимо размещать вне дома, в проветриваемом помещении и только в вертикальном положении. Емкости стоит защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Согласно требованиям противопожарного режима, газовые баллоны устанавливают только в отдельно стоящем помещении на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание. Кроме того, на постройке необходимо разместить предупреждающий знак «Опасно. Баллоны с газом».

Проверку и ремонт газового оборудования должен осуществлять только квалифицированный специалист, имеющий лицензию. Замену газового баллона нельзя производить рядом с огнем, включенными электроприборами. Также категорически запрещено проверять герметичность баллонов с помощью источников открытого пламени (спичек, зажигалок, свечей).

При появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, открыть окна и форточки. Промедление может привести к большому скоплению газа в помещении, отравлению людей или пожару. В случае обнаружения утечки необходимо покинуть здание и незамедлительно обратиться в газовую службу по номеру телефона 104, либо в единую службу спасения - 112.

Добавим, правила эксплуатации газовых баллонов размещены на официальном сайте администрации города в специальном разделе.