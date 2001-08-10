Припай устойчив лишь на одном участке в заливе Мордвинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 марта в заливе Мордвинова припай устойчив от с. Лесное до м. Свободный на удалении от берега до 1,5 км. На других участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.