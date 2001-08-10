Сахалинцев просят поддержать участников конкурса "Лучший зимний двор России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стартовало народное голосование. От Сахалинской области подано 8 заявок, из них 2 в номинации "Лучшее зимнее оформление двора" и 6 в номинации "Лучшее зимнее мероприятие во дворе". Принять участие в конкурсе решили жители Холмска, Корсакова, Невельска, Смирных, Охи и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- На Сахалине и Курильских островах живут активные и творческие люди. Поддержать их могут не только земляки, но и жители других регионов России. Поэтому можно делиться ссылкой на голосование с друзьями и родственниками, проживающими и за пределами Сахалинской области, - подчеркнула координатор партийного проекта "Жители МКД", министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Для участия в голосовании необходимо пройти процедуру верификации. Для этого нужно: зайти на сайт конкурса, зарегистрироваться, ввести номер телефона, получить СМС с кодом, ввести его. После авторизации вернуться на главную страницу, нажать кнопку "Принять участие в народном голосовании", выбрать регион, номинацию - "Лучшее зимнее мероприятие во дворе", найти понравившийся проект и нажать кнопку "проголосовать". Вы можете отдать свой голос лишь за одного участника в каждой из номинаций. Голосование продлится до 15 марта.
Всероссийский конкурс "Лучший зимний двор России", объявленный "Единой Россией" в рамках мобилизационного партийного проекта "Жители МКД", проходит впервые. Главная цель, которую ставят организаторы конкурса, поиск и популяризация лучших практик благоустройства городской среды среди граждан и юридических лиц, а также самоорганизации жителей для создания комфорта в своих дворах. Организатором конкурса выступает политическая партия "Единая Россия" во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, публично-правовой компанией "Фонд развития территорий".
Со всей России на конкурс подано около 2500 заявок по трем номинациям: "Лучшее зимнее оформление двора", "Лучшее зимнее мероприятие во дворе" и "Лучшая зимняя дворовая инфраструктура". Наибольшее количество заявок подано в номинации "Лучшее зимнее мероприятие во дворе". Проведено 1227 праздников.
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