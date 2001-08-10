Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 2 марта, торговля осуществляется по следующим адресам:

- ярмарочная площадка по адресу: пр. Мира, 106А: навага от 50 до 80 руб/кг, камбала - от 50 до 100 руб/кг;

- южнее дома №26 по ул. Пограничной, в районе ТЦ «Янтарь»: навага от 50 до 80 руб/кг, камбала - от 50 до 100 руб/кг;

- севернее строения №13 по ул. Сахалинской, у супермаркета «Столичный»: навага от 50 до 90 руб/кг;

- северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и Лермонтова: навага от 50 до 90 руб/кг;

- с северной стороны строения по бул. Анкудинова, 17Г: навага от 50 до 90 руб/кг;

- ТЦ «Странник», ул. Украинская, 107: навага - 68 руб/кг;

- магазин «Странник», ул. Ленина, 316: навага - 68 руб/кг;

- ТЦ «Странник», Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 20б: навага - 68 руб/кг;

- магазин «Странник», с. Дальнее, ул. Ударная, 46: навага - 68 руб/кг;

- магазин «Алина», Ново-Александровск, 2-я Красносельская, 14б: навага - 68 руб/кг;

Торговля осуществляется в рамках реализации проекта правительства области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».