09:35, | Новости общества Сахалина и Курил
Мэр Южно-Сахалинска проведет встречу с жителями Березняков и Старорусского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей надсадин проведет встречу с жителями Березняков и Старорусского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие состоится сегодня, 2 марта, в 18.30 в Доме культуры "Родник" села Березняки (ул. Крайняя, 8А).
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