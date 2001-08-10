Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2023
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09:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска проведет встречу с жителями Березняков и Старорусского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей надсадин проведет встречу с жителями Березняков и Старорусского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится сегодня, 2 марта, в 18.30 в Доме культуры "Родник" села Березняки (ул. Крайняя, 8А).

 

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