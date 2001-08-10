Сахалинским школьникам расскажут про мобильную безопасность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийский образовательный проект "Урок цифры" ежегодно реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
АО "Лаборатория Касперского" разработала для проекта "Урок цифры" обучающие материалы на тему "Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы". У школьников появится возможность узнать больше об основах кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также о работе специалистов в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов. Уроки будут проходить в российских школах с 13 марта по 2 апреля 2023 года.
"Урок цифры" охватывает разные направления: от алгоритмов и кодирования до нейросетей и приватности в онлайне. Такое разнообразие материалов и увлекательный формат обучения в виде комиксов и онлайн-игр позволяет детям сориентироваться в мире ИТ-профессий. Ребята смогут погрузиться в профессию ИТ-специалиста, понять, что может сделать смартфон или любой другой гаджет максимально защищенным", - прокомментировала Татьяна Трубникова, директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России.
"По данным нашего опроса*, у 88% детей в возрасте 7-10 лет уже есть свой смартфон или планшет. При этом на мобильных устройствах хранится не меньше персональных, конфиденциальных и платёжных данных, чем на компьютерах. Неудивительно, что интерес злоумышленников к ним только растет, - отмечает Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности АО "Лаборатория Касперского". - Дети активно осваивают цифровое пространство и, к сожалению, также рискуют столкнуться с различными киберугрозами. Согласно тому же опросу, за последние два года каждый шестой ребенок сталкивался с онлайн-мошенничеством, ещё столько же - с телефонным. У 13% оказались взломаны аккаунты в различных сервисах. Все это лишь еще одно доказательство того, почему важно обучать детей основам кибергигиены - тогда они смогут быть уверенными в собственной цифровой безопасности".
"Современные дети - это суперактивные пользователи интернета. И не только пользователи: многие из них уже со школьной скамьи интересуются ИТ-профессиями: программированием, разработкой игр, дизайном. Задача "Урока цифры" - открыть для ребят мир цифровых профессий, дополнительно погрузить в него и зарядить на развитие в этом направлении. Мы привлекаем внимание к многообразию цифровых профессий не только детей, но и их родителей, что поспособствует увеличению количества занятых в отраслях цифровой экономики", - комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".
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