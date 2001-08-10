Сахалинские энергетики встретились со студентами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Генеральный директор Сергей Иртов и руководители предприятий ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) встретились со студентами-старшекурсниками, которые обучаются энергетическим специальностям в Сахалинском государственном университете и Политехническом колледже, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Сергей Иртов рассказал будущим профессионалам об истории и перспективах развития Сахалинэнерго, реализации программы по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК), востребованности профессии энергетика в регионе. Представители энергокомпании поделились опытом профессионального, личностного и карьерного роста и рассказали о кадровых возможностях на электростанциях и в филиале «Распределительные сети».

Выпускники заинтересованы в надежном и добросовестном работодателе, поэтому обращают внимание, в первую очередь, на условия труда и проживания. «Предприятия энергокомпании привлекательны тем, что готовы предоставить полный соцпакет при трудоустройстве и гарантированные выплаты, – рассказала начальник Управления по работе с персоналом Сахалинэнерго Виктория Месензова. – У нас также все условия для разностороннего развития каждого работника. Реализацию своих интересов молодой специалист может найти в различных проектах – от научных до спортивных, реализуемых Сахалинэнерго и РусГидро».

После выступления основных спикеров, состоялась сессия вопросов и ответов, где студенты смогли задать все интересующие их вопросы гостям. В мероприятии приняло участие около 70 человек.

Отметим, что, начиная с текущего года в Сахалинэнерго принято решение об усилении работы, направленной на профессиональную подготовку кадров для предприятий Сахалинской энергосистемы. На встречах с руководством учебных заведении обе стороны высказали заинтересованность в сотрудничестве друг с другом, что позволит адаптировать образовательный процесс под современные тенденции развития электроэнергетики региона, проводить научно-исследовательских работы по актуальным проблемам отрасли, а также по заказу энергокомпании.