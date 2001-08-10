Сахалинские образовательные учреждения будут вести свои госпаблики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские образовательные учреждения будут вести свои госпаблики по методике, которую разработают Минпросвещения России совместно с «Диалогом» методику образцового госпаблика для образовательных учреждений
Развитие официальных страниц образовательных учреждений обсудили на экспертном совете «Диалога». Представители профильных органов власти, учителя, школьники-активисты отметили ключевые проблемные вопросы и сформулировали способы их решения. Среди основных способов - мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента.
Госпаблики образовательных учреждений - наиболее популярная категория официальных страниц. По словам первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева, ведение госпабликов стало неотъемлемым инструментом позиционирования школы и воспитательной работы в интернете.
- Госпаблики - хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей, - отметил первый заместитель министра. - Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей.
По данным VK, количество официальных страниц сферы образования с меткой «госорганизация» превысило 64 тысячи. Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов рассказал, как сделать официальные страницы полезными для аудитории и что для этого делает социальная сеть.
- Сообщества подстраиваются под запросы и потребности людей, - сказал Рустам Хайбуллов. - Каждый администратор, особенно в сфере образования, которая всегда была большим полем для творческой работы, должен понимать ценности и потенциал своего госпаблика. VK предлагает сообществам различные инструменты вовлечения, которые позволяют сделать контент в сообществе более интересным для аудитории: опросы, клипы, видео или прямые линии.
АНО «Диалог Регионы», координатор проекта по развитию госпабликов, включит сформулированные рекомендации в образовательные программы для администраторов. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил приоритеты развития официальных страниц и значимость работы с ними.
- Понимая значимость работы школ и детских садов в интернете, совместно с Минпросвещения мы разработаем методику ведения образцового госпаблика сферы образования, - отметил Андрей Цепелев. - На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения «Диалога», совместно с министерствами образования проведут обучающие семинары для администраторов пабликов школ и детских садов во всех субъектах России.
Отметим, что в Сахалинской области активно ведется работа по созданию и развитию госпабликов образовательной среды. Социальные сети и мессенджеры создали детские сады, школы, техникумы и молодежные сообщества. Всего функционирует около 400 страниц.
На базе сахалинского ЦУРа проходят обучающие семинары и практики, которые помогают разобраться в тонкостях создания и продвижения контента. Более того, личные страницы активно развивают преподаватели, создавая для аудитории полезный контент.
По случаю Года педагога и наставника Министерство образования планирует отметить не только лучшие паблики учебных заведений, но и личные страницы учителей-блогеров.
- Стандарт ведения госпаблика является бережливой технологией в информационной деятельности наших учреждений, - рассказывает министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. - Эта работа активно ведется в управлении отраслью образования. Мы понимаем значимость создания интересной и безопасной интернет-среды для наших ребят. Именно поэтому, наши специалисты, ответственные за ведение социальных сетей, проходят обучение, повышают собственные навыки информационной работы.
Методические рекомендации федерального значения Минпросвещения совместно с «Диалогом» опубликуют весной 2023 года.
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