Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2023
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18:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские образовательные учреждения будут вести свои госпаблики

Сахалинские образовательные учреждения будут вести свои госпаблики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские образовательные учреждения будут вести свои госпаблики по методике, которую разработают Минпросвещения России совместно с «Диалогом» методику образцового госпаблика для образовательных учреждений

Развитие официальных страниц образовательных учреждений обсудили на экспертном совете «Диалога». Представители профильных органов власти, учителя, школьники-активисты отметили ключевые проблемные вопросы и сформулировали способы их решения. Среди основных способов - мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента.

Госпаблики образовательных учреждений - наиболее популярная категория официальных страниц. По словам первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева, ведение госпабликов стало неотъемлемым инструментом позиционирования школы и воспитательной работы в интернете.

- Госпаблики - хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей, - отметил первый заместитель министра. - Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей.

По данным VK, количество официальных страниц сферы образования с меткой «госорганизация» превысило 64 тысячи. Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов рассказал, как сделать официальные страницы полезными для аудитории и что для этого делает социальная сеть.

 - Сообщества подстраиваются под запросы и потребности людей, - сказал Рустам Хайбуллов. - Каждый администратор, особенно в сфере образования, которая всегда была большим полем для творческой работы, должен понимать ценности и потенциал своего госпаблика. VK предлагает сообществам различные инструменты вовлечения, которые позволяют сделать контент в сообществе более интересным для аудитории: опросы, клипы, видео или прямые линии.

АНО «Диалог Регионы», координатор проекта по развитию госпабликов, включит сформулированные рекомендации в образовательные программы для администраторов. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил приоритеты развития официальных страниц и значимость работы с ними.

- Понимая значимость работы школ и детских садов в интернете, совместно с Минпросвещения мы разработаем методику ведения образцового госпаблика сферы образования, - отметил Андрей Цепелев. - На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения «Диалога», совместно с министерствами образования проведут обучающие семинары для администраторов пабликов школ и детских садов во всех субъектах России.

Отметим, что в Сахалинской области активно ведется работа по созданию и развитию госпабликов образовательной среды. Социальные сети и мессенджеры создали детские сады, школы, техникумы и молодежные сообщества. Всего функционирует около 400 страниц.

На базе сахалинского ЦУРа проходят обучающие семинары и практики, которые помогают разобраться в тонкостях создания и продвижения контента. Более того, личные страницы активно развивают преподаватели, создавая для аудитории полезный контент.

 По случаю Года педагога и наставника Министерство образования планирует отметить не только лучшие паблики учебных заведений, но и личные страницы учителей-блогеров.

- Стандарт ведения госпаблика является бережливой технологией в информационной деятельности наших учреждений, - рассказывает министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. - Эта работа активно ведется в управлении отраслью образования. Мы понимаем значимость создания интересной и безопасной интернет-среды для наших ребят. Именно поэтому, наши специалисты, ответственные за ведение социальных сетей, проходят обучение, повышают собственные навыки информационной работы.

Методические рекомендации федерального значения Минпросвещения совместно с «Диалогом» опубликуют весной 2023 года.

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