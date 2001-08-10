Южно-сахалинским школьникам рассказали о вреде табакокурения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для учащихся школы №19 Южно-Сахалинска провели профилактическую беседу о вреде употребления алкоголя и табакокурения. О последствиях вредных привычек ребятам рассказал медицинский психолог областного наркологического диспансера Алексей Ларионов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Врач акцентировал внимание школьников на том, что вредные привычки являются факторами риска развития серьезных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых патологий, всех видов онкологических болезней, бронхиальной астмы. Большой удар психоактивные вещества наносят молодому организму - во многих случаях зависимость развивается очень быстро. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено правилам безопасного поведения в социальных сетях и маркетинговым уловкам, которые формируют у молодого поколения установки на употребление психоактивных веществ.
- Мы стараемся сформировать у подростков положительное отношение к здоровому образу жизни, - рассказал Алексей Ларионов. - Проводим профилактические мероприятия в школах, молодежных клубах, спортивных организациях, также организуем встречи во взрослых коллективах. Радует, что многие старшеклассники следуют правильным ориентирам - ребята уверены, что им будет легче реализовать свой потенциал, если они будут вести трезвый и здоровый образ жизни.
Добавим, в Южно-Сахалинске проводится большая работа по привлечению внимания горожан всех возрастов к вопросам сохранения и укрепления здоровья, отказу от вредных привычек, популяризации здорового образа жизни. Профилактические мероприятия регулярно проводятся в учреждениях образования города.
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