В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен социальных магазинов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 1 марта, специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка выехали в с. Санаторное, чтобы зафиксировать уровень цен в магазине «Продукты». Статус социального был присвоен торговой точке в конце 2022 года.
В таких магазинах жители города и планировочных районов могут приобрести не менее 43 наименований товаров с максимальной наценкой в 15%. В сельских территориях перечень товаров с социальными ценами составляет 24 единицы. Мониторинг объектов розничной торговли осуществляется еженедельно.
- В магазине «Продукты» предприниматель самостоятельно увеличила ассортимент социальных товаров на четыре позиции, на которые также применяется розничная наценка не более 15%. Также мониторинг показал, что в этой торговой точке наценка на социальные товары устанавливается от 12 до 15%, - отметила заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.
В перечень социально значимых товаров, которые представлены в магазинах, входят крупы, хлебобулочные изделия, молочная продукция, овощи, фрукты и другие наименования. Обязательным условием для предпринимателя также является размещение вывески, информационного стенда, а также специальных ценников. Добавим, для подобных торговых объектов муниципалитетом предусмотрены меры поддержки.
- После того как магазин получил статус социального, стало очень удобно. Здесь большой ассортимент продуктов, промышленных, детских товаров. Мы раньше ездили закупаться в Южно-Сахалинск. Когда открыли социальный магазин, стало немного попроще. Социальные цены — это очень хорошо, - рассказала жительница Санаторного Мария Корзенкова.
Обеспечение продовольственной безопасности и доступности товаров находится на контроле администрации города и правительства области.
Напомним, на территории городского округа действуют 34 социальных магазина. Они расположены как в Южно-Сахалинске, так и в планировочных районах Хомутово, Луговое, Ново-Александровске, а также в Дальнем, Синегорске, Березняках, Санаторном.
Адреса социальных магазинов, которые находятся на территории муниципалитета, размещены на официальном сайте администрации города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:29 22 Февраля Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на рейсы из Хабаровска в Шахтерск
11:51 22 Февраля На Сахалине в мясе цыплят из Ставропольского края обнаружены остатки антибиотиков
08:13 22 Февраля В Сахалинской области продолжится работа по повышению благосостояния семей с детьми
10:15 22 Февраля В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения парковки
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
11:00 3 Февраля Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?