В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен социальных магазинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 1 марта, специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка выехали в с. Санаторное, чтобы зафиксировать уровень цен в магазине «Продукты». Статус социального был присвоен торговой точке в конце 2022 года.

В таких магазинах жители города и планировочных районов могут приобрести не менее 43 наименований товаров с максимальной наценкой в 15%. В сельских территориях перечень товаров с социальными ценами составляет 24 единицы. Мониторинг объектов розничной торговли осуществляется еженедельно.

- В магазине «Продукты» предприниматель самостоятельно увеличила ассортимент социальных товаров на четыре позиции, на которые также применяется розничная наценка не более 15%. Также мониторинг показал, что в этой торговой точке наценка на социальные товары устанавливается от 12 до 15%, - отметила заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

В перечень социально значимых товаров, которые представлены в магазинах, входят крупы, хлебобулочные изделия, молочная продукция, овощи, фрукты и другие наименования. Обязательным условием для предпринимателя также является размещение вывески, информационного стенда, а также специальных ценников. Добавим, для подобных торговых объектов муниципалитетом предусмотрены меры поддержки.

- После того как магазин получил статус социального, стало очень удобно. Здесь большой ассортимент продуктов, промышленных, детских товаров. Мы раньше ездили закупаться в Южно-Сахалинск. Когда открыли социальный магазин, стало немного попроще. Социальные цены — это очень хорошо, - рассказала жительница Санаторного Мария Корзенкова.

Обеспечение продовольственной безопасности и доступности товаров находится на контроле администрации города и правительства области.

Напомним, на территории городского округа действуют 34 социальных магазина. Они расположены как в Южно-Сахалинске, так и в планировочных районах Хомутово, Луговое, Ново-Александровске, а также в Дальнем, Синегорске, Березняках, Санаторном.

Адреса социальных магазинов, которые находятся на территории муниципалитета, размещены на официальном сайте администрации города.